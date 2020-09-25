В Москве наметился дефицит квартир 

В период с февраля до сентября 2020-го число вторичных квартир, выставленных на продажу в Москве, сократилось на 13 процентов. В городе наметился дефицит качественного предложения жилья, говорится в сообщении агентства «МИЭЛЬ» , поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Часть продавцов не выставляют квартиры на продажу, опасаясь второй волны пандемии и ограничений. Они ждут, когда ситуация станет более стабильной, появится определенность, чтобы вернуть свои предложения на рынок, — поясняют риелторы. — В условиях повышенного покупательского интереса такое сокращение числа квартир в продаже приводит к тому, что на ликвидные объекты спрос существенно вырос».

Также специалисты отмечают одно из новых условий собственников, которое возникло в первую волну коронавируса, — нежелание участвовать в показах. Продавцы передают ключи агенту, чтобы лично ни с кем больше не встречаться.

Самое заметное сокращение предложения «вторички» зафиксировано в Новомосковском округе — почти на четверть по сравнению с «докоронавирусным» уровнем, уточняют в «МИЭЛЬ». Это обусловлено тем, что там в принципе реализуется мало квартир, и снятие даже небольшого их числа с продаж существенно влияет на относительные показатели.

Ранее, в июле, сообщалось, что ограничения, введенные в большинстве городов-миллионников России из-за распространения коронавируса, привели к увеличению сроков продажи квартир на вторичном рынке. В первом квартале 2020-го продавцу «вторички» в среднем требовалось около 43 дней, чтобы найти покупателя. Во втором квартале этот показатель достиг 70 дней.