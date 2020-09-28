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Ипотечникам дадут выгодно продать заложенные квартиры 

Deita.ru 2 часа назад
Ипотечники смогут выгодно продавать квартиры
Фото: Deita.ru
Обладатели квартир, купленных в ипотеку, могут получить возможность самостоятельно искать покупателей недвижимости, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Соответствующий законопроект, который позволит заёмщикам быстрее реализовывать имущество, депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.
Сейчас нормы законодательства таковы, что квартиры ипотечников можно продавать только через проведение публичных торгов или аукциона. Практика свидетельствует о том, что с помощью этих процедур жильё можно продавать только по самой низкой цене.
Законодатели предлагают изменить эту процедуру и сделать так, чтобы жильё в конечном итоге продавалось по гораздо более выгодным ценам. Согласно депутатской инициативе, продать заложенное имущество можно будет в течение полугода со дня направления заявления банку.
В свою очередь банк должен поставить цену на продаваемую гражданином квартиру на таком минимальном уровне, чтобы её продажа могла покрыть оставшуюся часть долга, числящуюся за ипотечником. Кроме этого, в таком случае заёмщику не придётся оплачивать услуги посредников, которые производят продажи имущества на торгах.
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Комментарии
Недвижимость , Госдума , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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