Льготную ипотеку под 6,5% продлят

Правительство одобрило повышение финансирования программы льготной ипотеки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Согласно общенациональному плану восстановления экономики, в 2021 году на снижение ставок по ипотеке российские власти намерены потратить 12 миллиардов рублей. Для сравнения — в этом году с мая по сегодняшний день на эти цели было потрачено вдвое меньше — всего около шести миллиардов.

Таким образом, льготная ипотека на новостройки под 6,5%, которую запустили в мае 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар эпидемии коронавируса, будет продолжена, а бюджетные траты на нём будут значительно выше.

Вместе с тем, у этой ситуации есть и минусы. Для компенсации этих расходов будут урезано финансирование других ипотечных программ — «Семейной», «Дальневосточной» и «Сельской».