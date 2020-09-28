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Льготную ипотеку под 6,5% продлят до следующего года 

Deita.ru 1 час назад
Льготную ипотеку под 6,5% продлят
Фото: Deita.ru
Правительство одобрило повышение финансирования программы льготной ипотеки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Согласно общенациональному плану восстановления экономики, в 2021 году на снижение ставок по ипотеке российские власти намерены потратить 12 миллиардов рублей. Для сравнения — в этом году с мая по сегодняшний день на эти цели было потрачено вдвое меньше — всего около шести миллиардов.
Таким образом, льготная ипотека на новостройки под 6,5%, которую запустили в мае 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар эпидемии коронавируса, будет продолжена, а бюджетные траты на нём будут значительно выше.
Вместе с тем, у этой ситуации есть и минусы. Для компенсации этих расходов будут урезано финансирование других ипотечных программ — «Семейной», «Дальневосточной» и «Сельской».
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Недвижимость , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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