Россиян предупреждают о росте цен за аренду жилья

Участники рынка недвижимости сообщили, что к лету 2021 года стоимость аренды жилья в крупных российских городах может увеличиться на 8 процентов.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Александр Авилов / АГН «Москва»

Они отметили, что на 3-4 процента стоимость аренды может подняться на фоне выросших затрат на оплату ЖКУ, еще 4-5 процента могут прибавиться к лету.

Также эксперты добавили, что в 2020 году рынок арендной недвижимости пережил кризис, и цены при долгосрочном съеме понизились. Так, в Москве наблюдалось падение стоимости на 11 процентов, в Санкт-Петербурге — на 4 процента, Казани — на 9 процентов. В настоящее время средняя цена однокомнатной квартиры в Москве за месяц составляет 35 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 20 тысяч рублей.

Однако в большинстве городов-миллионников за последний месяц наблюдается рост цен. Средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 17,4 тыс. рублей в месяц. Это на 1,1 процента выше, чем в августе, сказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов

Если жестких ограничительных мер из-за второй волны пандемии коронавируса не введут, то на арендные ставки по-прежнему наибольшее влияние будут оказывать традиционные факторы — инфляция и рост цен на новостройки, сообщила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

— В таком случае плавное повышение стоимости жилья будет составлять в пределах 0,5 процента в месяц. Через год положительная ценовая динамика может составить до 8–10 процентов в Москве и около 5–8 процентов в крупных региональных городах, — сказала она.