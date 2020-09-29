На фоне девальвации за последние недели резко подорожала московская недвижимость. Знакомый риелтор рассказал такую историю. Продавали квартиру в хорошем районе Москвы. Выставили за 20 млн рублей — это реальная для рынка цена. От желающих не было отбоя, после чего цена на «трешку» поднялась до 23 млн рублей.

И этот случай очень хорошо описывает то, что происходит на столичном рынке недвижимости. Спрос на нее превышает предложение, цены растут. Причем люди готовы платить «живыми» деньгами. Риелторы в первую очередь объясняют это падением национальной валюты.

Только за неделю доллар подорожал на 3 рубля. В понедельник, 28 сентября, американская валюта пробила отметку в 79 рублей, европейская ушла выше 92 рублей, это максимум с начала 2016 года. На фоне низких банковских ставок граждане по традиции вкладываются в «священную корову» — столичные квадратные метры. Ситуацию комментирует президент корпорации риелторов «Мегаполис-сервис» Сергей Власенко

Сергей Власенко, президент корпорации риелторов «Мегаполис-сервис»: «История рынка недвижимости много чего видела, но так, чтобы совпало: обесценивание валюты, низкие депозиты, карантин… Нет, такого никогда не было. Именно поэтому мы этот всплеск и видим. Были другие вещи, когда рубль у нас обесценивался неоднократно. Но при этом у нас ставка в банках, ипотека, наоборот, в этот период дорожала, а сейчас нонсенс: рубль обесценивается, а ставки низкие».

В понедельник, 28 сентября, с успокоительными словами выступил Дмитрий Песков . Комментируя падение национальной валюты, пресс-секретарь президента сказал, что после потери рублем силы наступает период, когда он эту силу восстанавливает. «Другое дело, в какие сроки это произойдет», — закончил мысль Песков.

Богдан Зварич. Видимо, предыдущий период силы рубля пришелся на лето, когда «американец» стоил на Московской бирже 67 рублей. Но тогда на рынках была эйфория. Страны ОПЕК договорились, нефть пошла вверх, китайская экономика открывалась, европейские тоже. Когда у рубля будет новый период силы? Прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка: «Пока мы не видим поводов для его выхода в верхнюю половину диапазона 75-80 рублей. При этом если говорить о динамике до конца года, то мы ожидаем более или менее стабильную ситуацию на рынке нефти. По нефти марки Brent где-то в районе 38-42 долларов за баррель. При этом мы увидим некоторое восстановление российского экспорта. И это может способствовать тому, что рубль сумеет отыграть часть потерь. Возможно, даже увидим доллар ниже 75 рублей к концу этого года».

Наш рубль вошел в топ-3 валют по глубине падения к доллару с начала года. Нацвалюта потеряла больше 21%. Хуже дела только у турецкой лиры — минус 23,7% и бразильского реала — он с начала года упал к доллару почти на 28%. И даже белорусский рубль на фоне протестов упал чуть меньше, чем наш.

При этом стоимость нефти вполне себе удобоваримая — 42 доллара за бочку Brent. Но сейчас количество заболевших коронавирусом снова растет, есть опасения, что Европа вновь введет ограничения. В общем, оптимизма у игроков, мягко сказать, поубавилось, а вместе с ним и интереса к валютам развивающихся рынков, в том числе и российской.