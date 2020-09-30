Семью россиян выселили и обязали платить ипотеку

В российском городе Братске (Иркутская область) семью с двумя детьми выселили из квартиры — якобы люди незаконно занимали чужую жилплощадь. При этом супругов обязали выплачивать 17 лет ипотеку за жилье, из которого их выгнали. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Вячеслав и Виктория Селезневы оформили квартиру в 2017 году. Ею стала «трешка» за 1,4 миллиона рублей на вторичном рынке. Рассчитаться с банком планировали за 20 лет. Помог и материнский капитал, полученный после рождения второй дочери — с его помощью ежемесячный платеж сократился с 14 до 9 тысяч рублей.

Однако через полгода после новоселья к Селезневым пришел участковый и заявил, что нашелся настоящий владелец квартиры. Еще через полгода пришло письмо из суда, где утверждалось, что хозяином является пенсионер, который 20 лет назад переехал из Братска в Подмосковье.

Погда пожилой мужчина оставил присматривать за недвижимостью своих родственников, а когда те тоже решили переехать, оставили ключи соседке на всякий случай. Она впустила пожить в квартиру своего племянника, по другой информации, внука. Тот сделал поддельные паспорт и свидетельство о смерти пенсионера, а также фальшивую дарственную на самого себя — якобы он внук, а дед подарил ему свое жилье.

Потом мошенник продал квартиру женщине, у которой через три месяца и приобрела жилье семья Селезневых. Домовая книга свидетельствует о том, что все предыдущие владельцы выписаны, но из суда пришли документы, подтверждающие, что пенсионер и по нынешний день является законным собственником. Мужчина зашел на сайт Росреестра и увидел, что квартира зарегистрирована на других людей, и подал заявление в прокуратуру

«Прошло уже 9-10 судов. Мы их проиграли. Суд встает на защиту пенсионера — квартира его. А 23 сентября к нам пришли судебные приставы и дали пять дней на освобождение жилплощади. При этом от ипотеки нас, конечно, никто не освобождает, а платить еще целых 17 лет», — сказал Вячеслав Селезнев.

На данный момент семья переехала в съемную квартиру и пытается отстоять свое право на жилье.