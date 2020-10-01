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Россияне смогут снижать налог на недвижимость на треть 

ТК «Звезда» и ещё 5 5 часов назад
Россияне смогут снижать налог на недвижимость
Фото: globallookpress.com
Получить нужную информацию для оспаривания предварительной оценки может стать намного проще.
Жители России смогут при определенных условиях снизить налог на недвижимость на 20-30%. Для реализации этой возможности было предложено отправлять в личный кабинет на сайте госуслуг предварительную кадастровую стоимость жилья после переоценки.
Соответствующая инициатива поступила вице-премьеру Виктории Абрамченко от Общероссийского народного фронта.
В настоящее время информация по предварительной оценке, оспорить которую значительно проще, чем оценку окончательную, публикуется в единых отчетах по субъекту федерации на официальных сайтах региональных правительств.
В таком виде данные крайне неудобны для использования гражданами, что ОНФ предлагает исправить. Об этом пишут «Известия».
Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил, что письмо с предложением уже было получено и в ближайшее время будет передано для рассмотрения в профильные ведомства.
Как указал член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, уменьшить сумму налога можно будет исходя из того, что обычно она завышается на 20-30%.
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Комментарии
Недвижимость , Виктория Абрамченко , Артем Кирьянов , Общественная палата России , газета "Известия"
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