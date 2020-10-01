Россияне смогут снижать налог на недвижимость

Получить нужную информацию для оспаривания предварительной оценки может стать намного проще.

Жители России смогут при определенных условиях снизить налог на недвижимость на 20-30%. Для реализации этой возможности было предложено отправлять в личный кабинет на сайте госуслуг предварительную кадастровую стоимость жилья после переоценки.

Соответствующая инициатива поступила вице-премьеру Виктории Абрамченко от Общероссийского народного фронта.

В настоящее время информация по предварительной оценке, оспорить которую значительно проще, чем оценку окончательную, публикуется в единых отчетах по субъекту федерации на официальных сайтах региональных правительств.

В таком виде данные крайне неудобны для использования гражданами, что ОНФ предлагает исправить. Об этом пишут «Известия».

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил, что письмо с предложением уже было получено и в ближайшее время будет передано для рассмотрения в профильные ведомства.