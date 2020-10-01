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Как снизить налог на недвижимость 

Мария Иванова 1 час назад
Как снизить налог на недвижимость
Фото: ТАСС
Россияне смогут заранее оспаривать кадастровую стоимость жилья и снизить благодаря этому налог на недвижимость на 20-30 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ), направленное в правительство.
По задумке ОНФ, в личный кабинет на госуслугах будут рассылать предварительную кадастровую стоимость жилья после переоценки.
Сейчас оспорить кадастровую оценку заранее сложно, так как ее предварительные результаты публикуются на сайтах региональных правительств в виде единого отчета по всему жилому фонду. Среди всех этих данных людям сложно найти именно свою квартиру.
Член Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития Ирина Комар рассказала «Известиям», что оспорить предварительную оценку гораздо проще, чем окончательную.
Председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты Артем Кирьянов отметил, что обычно стоимость жилья завышается на 20-30 процентов. Иногда речь идет о завышении вдвое и даже в десятки раз. Если кадастровая стоимость будет снижена на 20-30 процентов, на столько же упадет и налог.
Как писал «Рамблер», ранее в России предложили ввести индивидуальные инвестиционные счета, по которым россияне смогут получить двойные налоговые льготы.
В Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) рассказали, что речь идет о создании индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Инвесторы с такими счетами смогут получать ежегодный налоговый вычет с внесенных сумм и будут освобождены от подоходного налога при снятии средств (только если средства снимаются, когда пройдет установленный срок).
Деньги с таких счетов можно будет снять не раньше, чем через три года. Это более длительное ограничение, чем у других ИИС.
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Комментарии
Недвижимость , Артем Кирьянов , Общественная палата России , Минэкономразвития , газета "Известия"
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