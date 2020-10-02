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Недвижимость Москвы переоценена, считают эксперты швейцарского банка UBS 

РИА Недвижимость и ещё 4 3 часа назад
Жилье в Москве сочли переоцененным
Фото: ТАСС
Недвижимость в Москве в 2020 году оказалась переоценена и ждать роста цен на нее в ближайшее время не стоит, рассказали РИА Новости в швейцарском банке UBS.
Ранее UBS представил свой Global Real Estate Bubble Index 2020. В исследовании аналитики определили, в каких городах мира на рынке недвижимости существует риск возникновения так называемого "мыльного пузыря". Эксперты проанализировали цены на недвижимость в 25 крупнейших городах, среди них оказался один российский — Москва.
Согласно выводам банка, Франкфурт-на-Майне, Цюрих, Мюнхен, Париж, Амстердам, Торонто и Гонконг находятся в зоне риска возникновения "мыльных пузырей" на рынке недвижимости. Именно в этих городах она переоценена сильнее всего.
По данным UBS, Москве "мыльный пузырь" не угрожает, но недвижимость в российской столице переоценена. Города с переоцененной недвижимостью набрали от 0,5 до 1,5 баллов. По данным UBS, в 2018 году жилье в Москве было оценено справедливо (показатель составлял 0,07 балла), в 2019 — переоценено (0,50 балла), в 2020-м ситуация даже несколько усугубилась (0,66 балла).

"Мы наблюдали резкое снижение уровня безработицы и одновременно процентных ставок в России. В результате отношение объема ипотечных кредитов к ВВП за последние кварталы увеличилось. Кроме того, рост цен в Москве опережал рост цен на квартиры в Московской области, а цены на новое жилье превысили цены на существующее жилье… Эти сдвиги в фундаментальных рыночных показателях объясняют, почему мы наблюдали недавний рост цен", — прокомментировал РИА Новости результаты исследования представитель UBS Томас Верагут.

При этом он подчеркнул, что в перспективе цены на жилье в Москве вряд ли выйдут на путь устойчивого роста, особенно если цены на сырьевые товары останутся под давлением.

"Мы также должны увидеть последствия рецессии 2020 года для настроений покупателей, которые, безусловно, еще больше снизят текущие темпы роста цен на жилье, достигшие своего пика уже в прошлом году", — отметил Верагут.

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