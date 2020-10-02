Жилье в Москве сочли переоцененным

Недвижимость в Москве в 2020 году оказалась переоценена и ждать роста цен на нее в ближайшее время не стоит, рассказали РИА Новости в швейцарском банке UBS.

Ранее UBS представил свой Global Real Estate Bubble Index 2020. В исследовании аналитики определили, в каких городах мира на рынке недвижимости существует риск возникновения так называемого "мыльного пузыря". Эксперты проанализировали цены на недвижимость в 25 крупнейших городах, среди них оказался один российский — Москва.

Согласно выводам банка, Франкфурт-на-Майне, Цюрих, Мюнхен, Париж, Амстердам, Торонто и Гонконг находятся в зоне риска возникновения "мыльных пузырей" на рынке недвижимости. Именно в этих городах она переоценена сильнее всего.

По данным UBS, Москве "мыльный пузырь" не угрожает, но недвижимость в российской столице переоценена. Города с переоцененной недвижимостью набрали от 0,5 до 1,5 баллов. По данным UBS, в 2018 году жилье в Москве было оценено справедливо (показатель составлял 0,07 балла), в 2019 — переоценено (0,50 балла), в 2020-м ситуация даже несколько усугубилась (0,66 балла).

"Мы наблюдали резкое снижение уровня безработицы и одновременно процентных ставок в России. В результате отношение объема ипотечных кредитов к ВВП за последние кварталы увеличилось. Кроме того, рост цен в Москве опережал рост цен на квартиры в Московской области, а цены на новое жилье превысили цены на существующее жилье… Эти сдвиги в фундаментальных рыночных показателях объясняют, почему мы наблюдали недавний рост цен", — прокомментировал РИА Новости результаты исследования представитель UBS Томас Верагут.

При этом он подчеркнул, что в перспективе цены на жилье в Москве вряд ли выйдут на путь устойчивого роста, особенно если цены на сырьевые товары останутся под давлением.