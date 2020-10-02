Льготная ипотека: продолжение следует?

Аналитики «Дом.РФ» в совместном исследовании с компанией Frank RG пришли к выводу, что уровень одобрения ипотечных кредитов практически вернулся на допандемийный уровень. В августе топ-20 российских банков приняли 604,5 тысячи заявок на оформление ипотечных кредитов и при этом одобрили 62% поданных заявлений, а процент одобрения в сегменте ипотеки с господдержкой оказался даже выше — 68,4%.

Фото: Роман Пименов/ТАСС Роман Пименов/ТАСС

В июне президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявлял, что процент отказов по льготной ипотеке оказался рекордно высоким. По данным НОСТРОЙ, банки практически никогда не одобряли заявку, если заемщик предоставлял справку 2-НДФЛ, из которой следует, что он работает в отрасли, признанной пострадавшей в период пандемии.

И представители банковского сообщества тогда подтвердили: андеррайтинг ипотечных заемщиков действительно стал намного жестче. Как пояснял заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев , во-первых, банки в целом стали более консервативно относиться к заемщикам, и, во-вторых, банки смотрят, где работает клиент, является ли его компания проблемной, и, безусловно, исходят из этого при принятии решения.

Теперь то ли «Дом.РФ» и Frank RG провели подсчеты по-другому, нежели НОСТРОЙ, то ли ситуация изменилась, хотя не исключено, что вторая волна пандемии быстро вернет все обратно.

Также в «Дом.РФ» подсчитали, что, согласно данным Банка России, ипотечный портфель банковского сектора с учетом секьюритизации в августе впервые превысил 9 трлн рублей. А размер ежемесячного платежа по кредиту после запуска программы льготной ипотеки снизился в среднем на 20% — ведь, как отмечает руководитель Аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг , сегодня ипотечные кредиты на новостройки выдаются по средней ставке в районе 6% годовых, а всего годом ранее этот показатель превышал 9%.

Понятно, что за судьбой льготной ипотеки особенно пристально следят в крупных городах, в первую очередь в Москве, где, согласно данным столичного Росреестра, которые есть в распоряжении Business FM, каждая шестая сделка на первичном рынке жилья регистрируется именно по программе госсубсидирования ставок: за период с 17 апреля по 15 сентября 2020 года в городе зарегистрировано 3164 договора ипотечного жилищного кредитования по льготной ставке 6,5% и менее.

В частности, за первые две недели сентября столичный Росреестр внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данные о 147 льготных ипотеках — это 136 договоров участия в долевом строительстве и 11 соглашений об уступке права требований по ДДУ на приобретение жилых помещений с использованием кредитных средств. В сравнении с последними двумя неделями августа, когда было зарегистрировано 123 таких ипотеки, показатель вырос на 20%. При этом руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов пояснил Business FM, какие именно подсчеты следует считать корректными.

Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве: «Процедура оформления ипотеки, в том числе по льготной ставке, включает в себя несколько этапов, среди которых отправной точкой для заемщика является выбор банка, сбор необходимых документов, получение одобрения суммы кредита, а также заключение ипотечного договора. Эту последовательность, условно говоря, можно назвать выдачей или оформлением ипотеки. Следующим шагом является как раз регистрация залога на основании такого кредитного договора в Росреестре. Таким образом, поскольку процедура оформления ипотеки занимает разные временные промежутки на каждом этапе, сравнивать показатель выданных льготных ипотечных кредитов с количеством внесенных в ЕГРН записей представляется некорректным».