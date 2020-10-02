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Россияне скупили элитные дома на Рублевке 

Lenta.ru 3 часа назад
Россияне скупили элитные дома на Рублевке
Фото: РИА Новости
Россияне скупили элитные загородные дома на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Спрос на недвижимость с января по август 2020-го вырос на 40,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».
По словам риелторов, в ряде поселков, которые до пандемии экспонировались более двух-пяти лет, после весны текущего года не осталось предложений даже в аренду. Пик пришелся на май — тогда число запросов превысило среднемесячное количество обращений на 29,1 процента. Далее показатель пошел на спад.
Если говорить о стоимости лотов, то на Новорижском шоссе цены достигают отметки в 2,7 миллиарда рублей. Такой бюджет позволит стать владельцем дома площадью 1,6 тысячи квадратных метров, расположенного на участке в 90 соток. На Рублевке самый дорогой объект обойдется в 6,3 миллиарда рублей. Площадь домовладения составляет 13 тысяч «квадратов», а площадь участка равняется 251 сотке.

«Раньше покупатели чаще обращались к архитекторам, так как не было того количества готовых проектов, которое представлено сейчас. На данный момент выбор готового объекта с "проработкой" его под себя встречается редко, так как для качественной перестройки старого дома очень часто встает необходимость фактически заново отстраивать весь объект», — сказал представитель компании.

По его словам, будущим собственникам важна транспортная доступность и развитая инфраструктура. Также есть запрос на грамотное зонирование и продуманный ландшафтный дизайн.
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Недвижимость , Lenta.ru
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