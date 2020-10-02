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У россиян могут отобрать жильё, эксперт назвал причины 

Deita.ru 38 минут назад
Россияне могут остаться без жилья
Фото: РИА Новости
Коммунальные долги и неуплата кредитов могут стать причинами, по которым россиян могут оставить без жилья, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
Об этом рассказал основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По его словам, именно задолженность по счетам и обязательствам чаще всего является основанием для высечения гражданина из его нынешнего жилища и реализации его имущества.
После этого должнику могут подобрать более дешёвое жильё. При этом, как отмечает эксперт, выселить собственника можно только по решению суда. Такой порядок прямо следует из ст. 90 Жилищного кодекса России. В случае просрочки по кредитам квартиру могут забрать банки, если она находилась в залоге.
Кроме этого, как отмечает Ткаченко, поводом для реализации недвижимости гражданина может послужить признание его банкротом. Он также уточнил, что в российском уголовном кодексе также предусмотрена конфискация имущества по ряду преступлений.
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Комментарии 6
Недвижимость , Личный счет , Вадим Ткаченко , РИА "Дейта"
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