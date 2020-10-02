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Россияне могут остаться без жилья 

Артём Кульша 2 часа назад
Россияне могут остаться без жилья
Фото: РИА Новости
Жители России могут лишиться своего жилья из-за долгов, в случае банкротства и совершения преступления. Об этом основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко рассказал «Прайму».
Согласно положениям Жилищного кодекса, как сообщал «Рамблер», человек может быть веселен лишь в судебном порядке. Ткаченко рассказал, что оснований для суда принять такое решение может быть три. Человек может лишиться жилья за долги, образовавшиеся в результате различных обязательств, в частности, за долги по коммунальным платежам.
Также человек может быть выселен в случае личного банкротства. В этом случае ему будет предоставлена более дешевая недвижимость. Кроме того, Уголовный кодекс предусматривает изъятие и обращение в собственность государства имущества гражданина, полученного в результате совершения преступления.

«Можно обжаловать решение суда в вышестоящую инстанцию и привести доводы, препятствующие выселению», — отметил Ткаченко.

В течение первого полугодия 2019 года, согласно сведениям Судебного департамента при Верховном суде России, суды вынесли 8,6 тысячи решений о выселении граждан. Адвокат Галина Пономаренко рассказывала, что, в частности, россиян выселяют за нарушение прав соседей, долги за жилищно-коммунальные услуги, использование жилого помещения не для проживания, повреждение окон, дверей и тому подобного имущества.
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Недвижимость , Личный счет , Вадим Ткаченко
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