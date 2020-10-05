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Патрушев: увольняющиеся по состоянию здоровья военные начнут получать жилье вне очереди 

ТАСС и ещё 8 6 часов назад
Заболевшим военным выдадут жилье вне очереди
Фото: ТАСС
Министерство обороны России подготовило изменения в законодательство, согласно которым военнослужащие, подлежащие увольнению по состоянию здоровья, будут получать жилье вне очереди, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Минобороны России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья", — сказал Патрушев, выступая в понедельник в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.

В начале выступления секретарь Совбеза уделил внимание некоторым итогам реализации решений, принятых на предыдущем аналогичном совещании по СФО в октябре 2019 года в Омске. Тогда обсуждался и вопрос социальной защищенности военнослужащих и членов их семей.
Патрушев отметил, что повышаются социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Приняты меры по социальной защите членов семей военнослужащих, в том числе осуществлена индексация размеров установленных выплат.

"Важно изыскивать возможность для дальнейшего оказания адресной социальной поддержки членам семей военнослужащих, обращая особое внимание на помощь родственникам погибших при исполнении обязанностей военной службы", — подчеркнул Патрушев.

Ремонт и строительство объектов
Что касается концертных цифр, то, как сообщил Патрушев, в целях повышения качества обслуживания и эксплуатации объектов казарменно-жилищного фонда, коммунальной и социальной инфраструктуры военных городков, расположенных в СФО, запланирован ремонт почти 250 объектов, включая 99 объектов казарменно-жилищного фонда и 68 объектов теплового хозяйства.
А в Алтайском крае и Кемеровской области приняты решения о строительстве образовательных учреждений для детей военнослужащих, которые планируется сдать в 2021 году, отметил Патрушев. "Необходимо эту работу выполнять своевременно и качественно", — указал он.

"И еще важно отметить, что президент России уделяет самое пристальное внимание решению социальных проблем военнослужащих. Так, в настоящее время, согласно его указанию от 18 сентября этого года, правительством России осуществляется выработка дополнительных мер по комплексному улучшению условий службы и быта военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала", — сказал Патрушев. Поэтому эти вопросы и далее будут на "особом контроле", подчеркнул он.

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Комментарии 1
Недвижимость , Николай Патрушев , Министерство обороны , Совет безопасности РФ , Правительство РФ
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