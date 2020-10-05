Заболевшим военным выдадут жилье вне очереди

"Минобороны России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья", — сказал Патрушев, выступая в понедельник в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.

В начале выступления секретарь Совбеза уделил внимание некоторым итогам реализации решений, принятых на предыдущем аналогичном совещании по СФО в октябре 2019 года в Омске. Тогда обсуждался и вопрос социальной защищенности военнослужащих и членов их семей.

Патрушев отметил, что повышаются социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Приняты меры по социальной защите членов семей военнослужащих, в том числе осуществлена индексация размеров установленных выплат.

"Важно изыскивать возможность для дальнейшего оказания адресной социальной поддержки членам семей военнослужащих, обращая особое внимание на помощь родственникам погибших при исполнении обязанностей военной службы", — подчеркнул Патрушев.

Ремонт и строительство объектов

Что касается концертных цифр, то, как сообщил Патрушев, в целях повышения качества обслуживания и эксплуатации объектов казарменно-жилищного фонда, коммунальной и социальной инфраструктуры военных городков, расположенных в СФО, запланирован ремонт почти 250 объектов, включая 99 объектов казарменно-жилищного фонда и 68 объектов теплового хозяйства.

А в Алтайском крае и Кемеровской области приняты решения о строительстве образовательных учреждений для детей военнослужащих, которые планируется сдать в 2021 году, отметил Патрушев. "Необходимо эту работу выполнять своевременно и качественно", — указал он.