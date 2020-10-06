Обозначен срок снижения цен на квартиры в Москве

Цены на вторичное жилье в Москве стабилизируются к концу 2020-го, а с началом нового года начнут падать. Такие сроки обозначил эксперт рынка недвижимости Вадим Зайков в предоставленной «Ленте.ру» аналитической записке.

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Снижение стоимости квартир будет наблюдаться на фоне падения спроса — те покупатели, которые хотели решить свои жилищные проблемы, уже выполнили эту задачу, полагает Зайков. Он отмечает, что уже в сентябре 2020-го количество запросов на покупку вторичной недвижимости в Москве сократилось почти на 5 процентов по сравнению с показателем за август. Это первое снижение интереса со стороны покупателей, которое было зафиксировано, начиная с апреля текущего года.

«Учитывая макроэкономические показатели в нашей стране, снижение реальных доходов населения, "просадку" рубля и переток покупателя на первичный рынок, я склоняюсь к пессимистичному сценарию роста стоимости жилья. На мой взгляд, спрос на вторичную недвижимость не скоро придет в норму», — полагает эксперт.

По его словам, в настоящее время наименее популярны среди покупателей «вторички», квартиры большой площади, лоты, требующие ремонта, а также неудачно расположенные (вдали от объектов инфраструктуры, в хрущевках, на первом или последнем этажах).