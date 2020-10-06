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Что будет с ценами на квартиры в новостройках 

Вероника Полынина 46 минут назад
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фото: РИА Новости
Спрос на однокомнатные квартиры, достигший рекордных показателей в 2020 году из-за коронакризиса и правительственной программы льготной ипотеки, в ближайшие годы продолжит расти, пишет News.ru.
Согласно прогнозу агентства «Национальные кредитные рейтинги», к 2025-2026 годам доля однокомнатных квартир на первичном рынке превысит 60%. Причина повышенного спроса заключается в том, что большинству населения недоступны квартиры площадью более 45 кв. метров.
Благодаря правительственной программе льготной ипотеки на рынок новостроек в мае-сентябре удалось привлечь около 500 млрд рублей ипотечных кредитов. По данным Единого государственного реестра недвижимости, зафиксирован рекордный рост жилищных кредитов на новостройки — в августе 2020 года было выдано на 30% ипотечных кредитов больше, чем год назад.
Изначально программа льготного ипотечного кредитования была объявлена до ноября, но правительство уже заявило о намерении продлить ее. По мнению экспертов, это немного снизит ажиотажный спрос и, соответственно, риск ипотечного кризиса.
Агентство «Национальные кредитные рейтинги» прогнозирует, что цены на квартиры в новостройках по итогам года вырастут примерно на 12%, в последующие годы рост не будет превышать инфляцию — не более 4%. Из-за высокого спроса в июле и августе квартиры уже подорожали на 8%.
«Рамблер» писал, что ранее в рамках мер поддержки строительной отрасли президент России Владимир Путин предложил обеспечить получение россиянами льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Льготная ставка распространяется на займы, оформленные до 1 ноября 2020 года.
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Недвижимость , Владимир Путин
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