Что будет с ценами на квартиры в новостройках 

Спрос на однокомнатные квартиры, достигший рекордных показателей в 2020 году из-за коронакризиса и правительственной программы льготной ипотеки, в ближайшие годы продолжит расти, пишет News.ru

Согласно прогнозу агентства «Национальные кредитные рейтинги», к 2025-2026 годам доля однокомнатных квартир на первичном рынке превысит 60%. Причина повышенного спроса заключается в том, что большинству населения недоступны квартиры площадью более 45 кв. метров.

Благодаря правительственной программе льготной ипотеки на рынок новостроек в мае-сентябре удалось привлечь около 500 млрд рублей ипотечных кредитов. По данным Единого государственного реестра недвижимости, зафиксирован рекордный рост жилищных кредитов на новостройки — в августе 2020 года было выдано на 30% ипотечных кредитов больше, чем год назад.

Изначально программа льготного ипотечного кредитования была объявлена до ноября, но правительство уже заявило о намерении продлить ее. По мнению экспертов, это немного снизит ажиотажный спрос и, соответственно, риск ипотечного кризиса.

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» прогнозирует, что цены на квартиры в новостройках по итогам года вырастут примерно на 12%, в последующие годы рост не будет превышать инфляцию — не более 4%. Из-за высокого спроса в июле и августе квартиры уже подорожали на 8%.