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Оформление ипотеки перенесут в онлайн 

Deita.ru 2 часа назад
Оформление ипотеки перенесут в онлайн
Фото: ТАСС
В Центральном банке России прорабатывают возможность переноса всех этапов по оформлению ипотеки в интернет, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.
Об этом рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг российского регулятора Михаил Мамута.
Он отметил, что у ЦБ уже появился соответствующий план мероприятий, выполнение которого должно привести к тому, что россияне смогут брать ипотеку, находясь дома.
Отмечается, что в онлайн должны перейти все стадии оформления договора на жилищный кредит, начиная от ознакомления с застройщиком, заканчивая взаимодействием с банком и регистрационными органами.
Согласно расчётам представителей регулятора, основные этапы подготовительных мероприятий должны завершиться уже к середине 2021 года.
Напомним, что некоторые послабления в процессе оформления ипотеки были введены ЦБ весной этого года.
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Недвижимость , Ипотека , Центральный банк России , Banki.ru , РИА "Дейта"
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