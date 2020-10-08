Оформление ипотеки перенесут в онлайн 

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Центральном банке России прорабатывают возможность переноса всех этапов по оформлению ипотеки в интернет, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Об этом рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг российского регулятора Михаил Мамута.

Он отметил, что у ЦБ уже появился соответствующий план мероприятий, выполнение которого должно привести к тому, что россияне смогут брать ипотеку, находясь дома.

Отмечается, что в онлайн должны перейти все стадии оформления договора на жилищный кредит, начиная от ознакомления с застройщиком, заканчивая взаимодействием с банком и регистрационными органами.

Согласно расчётам представителей регулятора, основные этапы подготовительных мероприятий должны завершиться уже к середине 2021 года.

Напомним, что некоторые послабления в процессе оформления ипотеки были введены ЦБ весной этого года.