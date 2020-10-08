Оформление ипотеки перенесут в онлайн 

В Центральном банке России прорабатывают возможность переноса всех этапов по оформлению ипотеки в интернет, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.
Об этом рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг российского регулятора Михаил Мамута.
Он отметил, что у ЦБ уже появился соответствующий план мероприятий, выполнение которого должно привести к тому, что россияне смогут брать ипотеку, находясь дома.
Отмечается, что в онлайн должны перейти все стадии оформления договора на жилищный кредит, начиная от ознакомления с застройщиком, заканчивая взаимодействием с банком и регистрационными органами.
Согласно расчётам представителей регулятора, основные этапы подготовительных мероприятий должны завершиться уже к середине 2021 года.
Напомним, что некоторые послабления в процессе оформления ипотеки были введены ЦБ весной этого года.