Москвичи скупают недвижимость в «Москва-Сити»

Москвичи бросились скупать недвижимость в деловом центре «Москва-Сити» — спрос на объекты в сентябре 2020 года вырос до рекордных значений за последние два года. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В прошлом месяце количество запросов оказалось на 15,36 процента выше, чем среднемесячное число обращений за последние девять месяцев текущего года и на 33,1 процента выше, чем в период с января по декабрь 2019-го.

По прогнозам экспертов, ценность и статусность апартаментов в деловом центре будет только расти, поскольку локация обладает уникальными особенностями, которые пока что нельзя реализовать в другом месте.

Больше всего запросов (71,8 процента) пришлось на башню «Федерация». Вторую строчку заняла башня ОКО — 25,2 процента. Замыкает тройку лидеров «Башня Столиц» — 1,6 процента. Прежде всего покупатели интересуются застройщиком, ценой, наличием отделки, мебели и видовыми характеристиками.

Ранее риелторы подсчитали, что начальная стоимость апартаментов в «Москва-Сити» колеблется в районе 30 миллионов рублей.