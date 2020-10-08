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Москвичи бросились скупать недвижимость в «Москва-Сити» 

Lenta.ru 1 час назад
Москвичи скупают недвижимость в «Москва-Сити»
Фото: РИА Новости
Москвичи бросились скупать недвижимость в деловом центре «Москва-Сити» — спрос на объекты в сентябре 2020 года вырос до рекордных значений за последние два года. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
В прошлом месяце количество запросов оказалось на 15,36 процента выше, чем среднемесячное число обращений за последние девять месяцев текущего года и на 33,1 процента выше, чем в период с января по декабрь 2019-го.
По прогнозам экспертов, ценность и статусность апартаментов в деловом центре будет только расти, поскольку локация обладает уникальными особенностями, которые пока что нельзя реализовать в другом месте.
Больше всего запросов (71,8 процента) пришлось на башню «Федерация». Вторую строчку заняла башня ОКО — 25,2 процента. Замыкает тройку лидеров «Башня Столиц» — 1,6 процента. Прежде всего покупатели интересуются застройщиком, ценой, наличием отделки, мебели и видовыми характеристиками.
Ранее риелторы подсчитали, что начальная стоимость апартаментов в «Москва-Сити» колеблется в районе 30 миллионов рублей.
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Недвижимость , Lenta.ru
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