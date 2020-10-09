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Россиянин лишился дома из-за чиновников и отсудил у них полмиллиона рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянин лишился дома из-за чиновников
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Житель Кандалакши (Мурманская область) лишился квартиры — она находилась в доме, который незаконно снесли. Тогда россиянин отсудил у чиновников более полумиллиона рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает ГТРК «Мурман».
В здании, где мужчина был прописан вместе с женой, произошел пожар. Дом признали аварийным и подлежащим сносу, а семьям должны были предоставить благоустроенное жилье до 1 января 2025 года.
Объект снесли, однако местная администрация приняла эти меры в отсутствие решения об изъятии земельного участка. При этом вопрос о компенсации собственникам не был решен. Суд признал такие действия незаконными.
Россиянин потребовал от чиновников компенсацию и подал иск, оценив ущерб в 1,5 миллиона рублей. В итоге сумму урезали примерно в три раза — мужчине выплатили 545 миллионов рублей.
Ранее в похожую ситуацию попала жительница Астрахани — здание, в котором она жила, изъяли под муниципальную собственность, признав аварийным. В результате россиянке выплатили 2,3 миллиона рублей по представлению прокуратуры.
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Недвижимость , Генпрокуратура РФ
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