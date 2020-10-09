Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
89.42
$
77.55
91.02
91.25
Прогноз
12.10 – 19.10
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
43.30
+0.32 Золото
1907.32
–0.06 РТС
1143.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.1772
+0.0100
24.09
1.1672
06.10
28.09
14.09

Названы страны Европы с подешевевшим жильем 

Lenta.ru 1 час назад
В Европе подешевело жилье
Фото: Silvan Bachmann / Alamy / Diomedia
Странами Европы, где по итогам второго квартала 2020 года сильнее всего подешевело жилье, стали Венгрия (минус 7,4 процента), Эстония (минус 5,8 процента), Латвия (минус 2,3 процента), Болгария (минус 1,1 процента) и Ирландия (минус 0,1 процента). Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Евростата.
В годовом выражении цены сильнее всего упали в Венгрии (минус 5,6 процента) и на Кипре (минус 2,9 процента). И наоборот, по сравнению с 2019 годом резко подорожало жилье в Люксембурге (плюс 13,3 процента), Польше (плюс 10,9 процента) и Словакии (плюс 9,7 процента).
В качестве стран, где недвижимость подрожала заметнее всего по сравнению с предыдущим кварталом, аналитики назвали Люксембург (плюс 4,4 процента), Италию (плюс 3,1 процента) и Австрию (плюс 2,5 процента).
Ранее эксперты назвали страны еврозоны с самым тесным жильем. По данным за 2018 год, почти половина населения Румынии (46,3 процента) жила в переполненных домах. Похожая ситуация наблюдалась в Латвии (43,4 процента), Болгарии (41,6 процента), Хорватии (39,3 процента) и Польше (39,2 процента).
Видео дня. Россияне просрочили ипотеку на 77 миллиардов рублей
Последние новости
Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа единственная процветающая страна Европы
Названа единственная процветающая страна Европы
Эксперт объяснил резкое снижение цен на нефть
Эксперт объяснил резкое снижение цен на нефть
Россияне назвали сумму, за которую готовы работать
Россияне назвали сумму, за которую готовы работать
Однокомнатная Россия: пока не лопнул ипотечный пузырь
Однокомнатная Россия: пока не лопнул ипотечный пузырь
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
США готовят замену доллару
02:51
США готовят замену доллару
Экономика
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
03:21
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
Экономика
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
00:45
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть