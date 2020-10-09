В Европе подешевело жилье

Странами Европы, где по итогам второго квартала 2020 года сильнее всего подешевело жилье, стали Венгрия (минус 7,4 процента), Эстония (минус 5,8 процента), Латвия (минус 2,3 процента), Болгария (минус 1,1 процента) и Ирландия (минус 0,1 процента). Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Евростата.

В годовом выражении цены сильнее всего упали в Венгрии (минус 5,6 процента) и на Кипре (минус 2,9 процента). И наоборот, по сравнению с 2019 годом резко подорожало жилье в Люксембурге (плюс 13,3 процента), Польше (плюс 10,9 процента) и Словакии (плюс 9,7 процента).

В качестве стран, где недвижимость подрожала заметнее всего по сравнению с предыдущим кварталом, аналитики назвали Люксембург (плюс 4,4 процента), Италию (плюс 3,1 процента) и Австрию (плюс 2,5 процента).

Ранее эксперты назвали страны еврозоны с самым тесным жильем. По данным за 2018 год, почти половина населения Румынии (46,3 процента) жила в переполненных домах. Похожая ситуация наблюдалась в Латвии (43,4 процента), Болгарии (41,6 процента), Хорватии (39,3 процента) и Польше (39,2 процента).