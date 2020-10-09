Россияне теряют надежду на покупку квартиры 

79% россиян считают покупку жилья в ближайшие пять лет невозможной или маловероятной. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Национальным агентством финансовых исследований ( НАФИ ).

Чаще всего такого мнения придерживаются жители Москвы и Санкт-Петербурга — 87%. Люди в возрасте от 60 лет также считают покупку жилья недоступной — о невозможности купить квартиру заявили 80% опрошенных старше 60-ти.

О вероятности приобрести или построить жилье в ближайшие пять лет сообщили 16% россиян. Большинство из них — молодежь от 25 до 34 лет (29%). Отмечается, что с возрастом намерение покупать жилье ослабевает.

На фоне пандемии коронавируса вырос спрос на загородные дома и таунхаусы. О желании купить квартиру заявили 33% опрошенных, от приобретения загородного дома не отказались бы 42% респондентов, 12% предпочли бы коттедж, еще 4% — таунхаус.

Как сообщал «Рамблер», ранее специалисты агентства «Национальные кредитные рейтинги» спрогнозировали, что к 2025-2026 годам доля однокомнатных квартир на первичном рынке недвижимости превысит 60%. Причина повышенного спроса заключается в том, что большинству населения недоступны квартиры площадью более 45 кв. метров.