Раскрыт способ сэкономить на ипотеке 

У россиян появилась возможность сэкономить на ипотеке. Способ сохранить деньги раскрыл руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских, сообщает URA.RU.

По его словам, из-за разницы между процентом по ипотеке и ставкой рефинансирования возможность сэкономить есть у тех, кто приобрел жилье до появления льготной ипотеки.

«Допустим, три года назад человек взял ипотеку под 10 процентов и хочет продать свою вторичку вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4 процента годовых. А ипотека на новостройки — 6,5 процента. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4 и когда 6,5 процента. По Тюменским ценам, человек мог взять от 10 до 12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа», — сказал Камельских.

Также эксперт отметил, что продажа таких квартир выгодна не только собственникам, но и покупателям. Стороны хотят совершить сделку как можно быстрее из-за опасений, что льгота на ипотеку перестанет действовать. По этой причине продавцы идут на сильное снижение цены, чтобы успеть продать недвижимость.