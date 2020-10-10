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Раскрыт способ сэкономить на ипотеке 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт способ сэкономить на ипотеке
Фото: ТАСС
У россиян появилась возможность сэкономить на ипотеке. Способ сохранить деньги раскрыл руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских, сообщает URA.RU.
По его словам, из-за разницы между процентом по ипотеке и ставкой рефинансирования возможность сэкономить есть у тех, кто приобрел жилье до появления льготной ипотеки.

«Допустим, три года назад человек взял ипотеку под 10 процентов и хочет продать свою вторичку вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4 процента годовых. А ипотека на новостройки — 6,5 процента. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4 и когда 6,5 процента. По Тюменским ценам, человек мог взять от 10 до 12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа», — сказал Камельских.

Также эксперт отметил, что продажа таких квартир выгодна не только собственникам, но и покупателям. Стороны хотят совершить сделку как можно быстрее из-за опасений, что льгота на ипотеку перестанет действовать. По этой причине продавцы идут на сильное снижение цены, чтобы успеть продать недвижимость.
Ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов предупредил россиян о риске перегрева на ипотечном рынке. По его словам, в случае если правительство примет решение о продлении и расширении льготной программы ипотечного кредитования под 6,5 процента, на рынке может образоваться «пузырь».
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Недвижимость , Личный счет , Александр Данилов , Центральный банк России , РИА Ura.ru
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