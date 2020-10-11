Россияне бросились покупать элитное жилье в Крыму 

Состоятельные граждане, привыкшие проводить лето на зарубежных морских курортах, поменяли приоритеты из-за COVID-19. Они массово скупают элитное жилье в Крыму. По прогнозам экспертов, этот российский регион может превратиться в отечественную Ниццу для богатых.

На полуострове зафиксировали бум спроса на жильё по 15-20 млн рублей и выше. Уже есть дефицит, передаёт «Спутник в Крыму» со ссылкой на экспертов.

«Наибольшим спросом пользуются утопающие в зелени парков населенные пункты Южного берега Крыма», — завил директор по развитию и стратегическому управлению риелторской компании Дмитрий Майоров.

Он отметил, что состоятельные россияне переориентировались на Крым из-за коронавируса и возможных ограничений. Никто не знает, как долго продлится карантинная лихорадка. В итоге Крым стал альтернативой морским курортам в других странах.

Жильё премиум-класса за несколько месяцев здесь выросло в цене на 100-200 долларов за квадратный метр. Есть спрос и в недорогом сегменте. Самыми востребованными стали «однушки» и «двушки», часто их берут по льготной ипотеке. Однокомнатные квартиры уже стали дефицитом.

Эксперты отмечают, что после самоизоляции активность покупателей превзошла все ожидания как застройщиков, так и продавцов вторичного жилья в Крыму.