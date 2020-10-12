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Минфин предложил продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

Говорит Москваиещё 4
1 час назад
Минфин предложил продлить льготную ипотеку до конца 2021 года.
Минфин предложил продлить льготную ипотеку до конца 2021 года
Фото: ТАССТАСС
Подготовлен проект постановления правительства с целью распространить ипотечное кредитование по ставке 6,5% годовых на следующий год. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в пояснительной записке к проекту.
Объём выдачи кредитов в рамках льготной ипотеки планируется увеличить с 900 миллиардов рублей до 2,8 триллиона рублей.
Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября. Ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.
Недвижимость,Экономика,Личный счет,Минфин,
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