Минфин предложил продлить льготную ипотеку до конца 2021 года.

Подготовлен проект постановления правительства с целью распространить ипотечное кредитование по ставке 6,5% годовых на следующий год. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в пояснительной записке к проекту.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября. Ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.