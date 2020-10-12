ВТБ назвал причину ажиотажа на рынке ипотеки

Программа ипотеки с господдержкой заработала в РФ в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
сообщал, что власти намерены продлить эту программу. А ранее в понедельник минфин РФ
представил проект постановления правительства о её продлении до 31 декабря 2021 года. Кроме того, объем выдачи кредитов планируется увеличить до 2,8 триллиона рублей с 900 миллиардов.