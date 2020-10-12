ВТБ назвал причину ажиотажа на рынке ипотеки

В сентябре ВТБ выдал рекордный объем ипотеки за месяц – 89,6 миллиарда рублей, что на 58% превышает продажи сентября прошлого года и на 6% выше значений марта – месяца с самым высоким спросом в этом году. Всего же за первые три квартала года объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 600 миллиардов рублей.