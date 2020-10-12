Все новости на карте

Согласно проекту постановления Министерства финансов , продлить льготную ипотеку в России предлагается до 31 декабря 2021 года, а объем выдачи средств увеличить. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», ранее в рамках мер поддержки строительной отрасли президент России предложил обеспечить получение россиянами льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Льготная ставка должна распространяться на займы, оформленные до 1 ноября 2020 года.

«Проект постановления (…) подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5% годовых (…) на период до 31 декабря 2021 года», — говорится в пояснительной записке Минфина.

В министерстве также предложили для «повышения эффективность поддержки строительной отрасли и доступности ипотеки» увеличить сумму кредитов, которую могут выдавать банки по льготной программе, с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.