Названы риски продления льготной ипотеки

Возможное продление программы льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года может привести к росту цен на первичное жильё в России, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
Минфин РФ
в понедельник предложил продлить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% до конца 2021 года. Как следует из разработанного ведомством проекта постановления, объем выдачи кредитов в рамках данной программы планируется увеличить с 900 миллиардов рублей до 2,8 триллиона рублей.
Возможные риски от продления льготной программы берет на себя государство, комментирует инициативу общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский
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"Если Минфин считает, что такие средства заложены в бюджете, то от продления программы выиграют и застройщики, и покупатели", — говорит он.
В то же время гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко
считает, что продление программы сразу на год "это довольно смелый шаг", потому что уже сейчас можно констатировать, что из-за ограниченного предложения со стороны застройщиков по отдельным локациям, льготная ипотека так или иначе подогрела цены на рынке на 15-20%.
"Как итог, эффект для людей от нее во многом нивелировался. В связи с этим, такое продление программы можно лишь обосновать надеждой на то, что для застройщиков это будет триггером для запуска колоссального объема новых проектов. Вопрос лишь в том, хватит ли этого триггера для запуска такого объема предложения, который бы смог сдержать темпы роста цен", — объясняет Алексеенко.
По мнению независимого эксперта по ипотечному кредитованию Сергея Гордейко, заявленный объем льготного кредитования может привести к некоторому дефициту предложения на первичном рынке жилья за счет его опережающего и интенсивного вовлечения в льготную программу.
"Любой дефицит в той или иной степени влияет на рост цен, который может произойти. С другой стороны, другие программы поддержки строительной отрасли могут поспособствовать ускорению работы по новым проектам", — комментирует он.
Как предполагает Гордейко, в текущем году цены на новостройки могут вырасти примерно на 10%.
"Даже, если взять самый худший вариант, и цены вырастут еще на 10-20%, то это не приведет к коллапсу, но может снизить спрос и на льготный кредит", — подытожил он.
При этом руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик
не ожидает перегрева рынка из-за продления программы.
"Для этого нет никаких предпосылок. Ипотечного пузыря тоже не будет, так как по льготной ипотеке минимальный собственный вклад составляет 15%. Это высокая планка, которая защищает рынок от необдуманных кредитов", — считает Холопик.
Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% пока можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
сообщал, что власти намерены продлить программу. Окончательное решение по этому вопросу будет принято ближе к ноябрю.
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