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Эксперты рассказали о рисках продления льготной ипотеки 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Названы риски продления льготной ипотеки
Фото: РИА Новости
Возможное продление программы льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года может привести к росту цен на первичное жильё в России, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
Минфин РФ в понедельник предложил продлить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% до конца 2021 года. Как следует из разработанного ведомством проекта постановления, объем выдачи кредитов в рамках данной программы планируется увеличить с 900 миллиардов рублей до 2,8 триллиона рублей.
Возможные риски от продления льготной программы берет на себя государство, комментирует инициативу общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский.

"Если Минфин считает, что такие средства заложены в бюджете, то от продления программы выиграют и застройщики, и покупатели", — говорит он.

В то же время гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко считает, что продление программы сразу на год "это довольно смелый шаг", потому что уже сейчас можно констатировать, что из-за ограниченного предложения со стороны застройщиков по отдельным локациям, льготная ипотека так или иначе подогрела цены на рынке на 15-20%.

"Как итог, эффект для людей от нее во многом нивелировался. В связи с этим, такое продление программы можно лишь обосновать надеждой на то, что для застройщиков это будет триггером для запуска колоссального объема новых проектов. Вопрос лишь в том, хватит ли этого триггера для запуска такого объема предложения, который бы смог сдержать темпы роста цен", — объясняет Алексеенко.

По мнению независимого эксперта по ипотечному кредитованию Сергея Гордейко, заявленный объем льготного кредитования может привести к некоторому дефициту предложения на первичном рынке жилья за счет его опережающего и интенсивного вовлечения в льготную программу.

"Любой дефицит в той или иной степени влияет на рост цен, который может произойти. С другой стороны, другие программы поддержки строительной отрасли могут поспособствовать ускорению работы по новым проектам", — комментирует он.

Как предполагает Гордейко, в текущем году цены на новостройки могут вырасти примерно на 10%.

"Даже, если взять самый худший вариант, и цены вырастут еще на 10-20%, то это не приведет к коллапсу, но может снизить спрос и на льготный кредит", — подытожил он.

При этом руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик не ожидает перегрева рынка из-за продления программы.

"Для этого нет никаких предпосылок. Ипотечного пузыря тоже не будет, так как по льготной ипотеке минимальный собственный вклад составляет 15%. Это высокая планка, которая защищает рынок от необдуманных кредитов", — считает Холопик.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% пока можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что власти намерены продлить программу. Окончательное решение по этому вопросу будет принято ближе к ноябрю.
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Недвижимость , Личный счет , Марат Хуснуллин , Кирилл Холопик , Дмитрий Котровский , Николай Алексеенко , Минфин , РИА Новости
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