Рублю предсказали ближайшее будущее

В предыдущую неделю российский фондовый рынок выглядел слабее прочих из-за санкционного давления. Но не от него не очень-то далеко ушли европейские площадки, испытывающие влияние второй волны пандемии.

Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков , директор по стратегии ИК "ФИНАМ", рассказал о перспективах рубля:

— Новая неделя началась неоднозначно, — считает эксперт. — В понедельник рубль незначительно слабел против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти.

Напомним, что поводом для ухудшения настроений на нефтяном рынке стали опасения возможного увеличения предложения "черного золота". Однако факторы поддержки, вытаскивавшие цену углеводородов вверх на прошлой неделе, себя уже исчерпали.

В пятницу завершилась забастовка рабочих нефтегазовой отрасли в Норвегии. Восстанавливается добыча нефти в Мексиканском заливе, где ранее из-за урагана Дельта нефтяные корпорации эвакуировали рабочих с 279 объектов. А в Ливии снята девятимесячная блокада с крупнейшего в стране месторождения Эль-Шарара. Кроме того, на прошлой неделе в США был зафиксирован прирост числа активных буровых установок.

Стоит добавить, что происходящее ослабление рубля во многом связано с выборами в США и опасениями по поводу разрастания конфликта между Штатами и Россией. Инвесторов также беспокоят санкционные риски.

Тем не менее, на этой неделе у рубля есть все шансы на укрепление. При отсутствии существенных негативных новостей мы ожидаем стабилизации курса рубля в диапазоне 76-78 за доллар.

На данный момент санкционная риторика в отношении России несколько ослабевает. В свою очередь, поддержку рублю продолжают оказывать валютные интервенции Банка России Минфина , суммарный объем которых составляет 8,7 миллиарда рублей ежедневно.

Несмотря на небольшой объем этих средств относительно совокупных оборотов на валютном рынке, действия регуляторов, похоже, достигли своей цели. И спекулятивная составляющая в динамике курса рубля несколько ослабла.

С точки зрения технического анализа, валютная пара USD/RUB после стремительного роста скорректировалась практически до уровня поддержки, пролегающей у отметки 76,60 рубля за доллар. При этом стохастические линии приблизились к зоне перепроданности, что говорит об ограниченном потенциале укрепления рубля в краткосрочной перспективе и вероятности консолидации котировок вблизи текущих уровней.