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Назван самый востребованный вид жилья в Москве

Lenta.ru
57 минут назад
На вторичном рынке жилья Москвы наибольшей востребованностью пользуются студии и однокомнатные квартиры с хорошей транспортной обеспеченностью, наличием развитой социальной и торговой инфраструктуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в риелторском агентстве Вадима Зайкова.
Назван самый востребованный вид жилья в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Высоким спросом также пользуются квартиры в домах, которые построили от двух до семи лет назад. Многие покупатели стараются приобрести недвижимость с уже готовой отделкой, не обремененную долгами и ипотекой, хотя сейчас на «вторичке» подобных лотов становится все больше.
Самым неликвидным видом жилья специалисты называют квартиры на первых этажах, с видом на промзоны, на железнодорожные пути, ЛЭП, свалки, а также жилье, где окна расположены очень близко к окнам соседнего дома. Покупатели стараются избегать и недвижимости на последних этажах. Люди боятся протечек, холодов зимой и жары летом из-за нагретой крыши.
Также низкий спрос на квартиры с неудачными планировочными решениями, например, с длинным узким коридором или маленькой кухней. Не привлекают торцевые квартиры — будущие собственники опасаются возможного промерзания стен. Однако специалисты отмечают, что абсолютно неликвидных квартир нет — просто необходимо решить вопрос с ценой и временем экспозиции объекта. Если нужно продавать, эксперты советуют снижать цену на 10-15 процентов по сравнению с аналогичными лотами.
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