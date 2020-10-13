Назван самый востребованный вид жилья в Москве

На вторичном рынке жилья Москвы наибольшей востребованностью пользуются студии и однокомнатные квартиры с хорошей транспортной обеспеченностью, наличием развитой социальной и торговой инфраструктуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в риелторском агентстве Вадима Зайкова.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва» Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Высоким спросом также пользуются квартиры в домах, которые построили от двух до семи лет назад. Многие покупатели стараются приобрести недвижимость с уже готовой отделкой, не обремененную долгами и ипотекой, хотя сейчас на «вторичке» подобных лотов становится все больше.

Самым неликвидным видом жилья специалисты называют квартиры на первых этажах, с видом на промзоны, на железнодорожные пути, ЛЭП, свалки, а также жилье, где окна расположены очень близко к окнам соседнего дома. Покупатели стараются избегать и недвижимости на последних этажах. Люди боятся протечек, холодов зимой и жары летом из-за нагретой крыши.