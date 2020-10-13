В Москве упал спрос на новые квартиры 

В сентябре 2020-го спрос на квартиры в новостройках Москвы упал на 7 процентов по сравнению с показателем за август, свидетельствуют материалы «Объединенной группы риелторских компаний», предоставленные «Ленте.ру».

При этом риелторы отмечают, что интерес к строящемуся в столице жилью второй месяц подряд держится на уровне января-февраля текущего года, то есть на «допандемийных» отметках. В целом число запросов на покупку новых квартир в Москве по итогам трех кварталов 2020-го выросло на 26 процентов по сравнению с показателем за январь-сентябрь 2019-го.

«Пик спроса на новую недвижимость столицы пришелся на август 2020 года, — указывают эксперты. — В этом месяце число обращений стало рекордным за последние два года. Интересно, что предыдущий рекорд был зафиксирован также в августе, но 2018-го года».

Также в сентябре 2020 года снизился спрос и на новостройки в Новой Москве, констатируют риелторы. Корректировка по сравнению с августом составила 7,4 процента.

Ранее в октябре один из экспертов рынка недвижимости заявил, что цены на вторичное жилье в Москве стабилизируются к концу 2020-го, а с началом нового года начнут падать. Снижение стоимости квартир будет наблюдаться на фоне падения спроса.