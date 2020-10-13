Внучку Черномырдина лишили дачи на Рублевке

Внучку бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина оставили без дачи в поселке Горки-10 на Рублево-Успенском шоссе. Верховный суд признал незаконным дарение недвижимости Марии Черномырдиной ее отцом Виталием , отклонив кассационные жалобы. Об этом сообщает РИА Новости.

Черномырдин-младший передал дочери земельный участок площадью более пяти гектаров, семиэтажный особняк площадью 1900 квадратных метров с двумя подземными этажами и трехэтажный дом в 647 «квадратов» с одним подземным этажом. Однако в 2019 году финансовый управляющий Виталия Руслан Губайдуллин подал заявление о признании дарения незаконным.

Суд первой инстанции руководствовался тем, что Виталия Черномырдина признали банкротом в 2018 году, следовательно, поместье необходимо вернуть в конкурсную массу, поскольку его владелец был неплатежеспособен. По мнению суда, договоры дарения имеют признаки мнимых сделок, которые заключили для вывода ликвидного имущества. Апелляционный и окружной суды поддержали решение.

Против Губайдуллина выступили Мария Черномырдина и Газпромбанк , в залоге у которого находилось подаренное имущество. Как сказал юрист финансовой организации, требования управляющего не направлены на восстановление нарушенных прав других кредиторов, поскольку в случае возврата недвижимости в конкурсную массу сохранится обременение в пользу Газпромбанка.