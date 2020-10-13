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Внучку Черномырдина оставили без дачи на Рублевке 

Lenta.ru и ещё 2 33 минуты назад
Внучку Черномырдина лишили дачи на Рублевке
Фото: gazprom.ru
Внучку бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина оставили без дачи в поселке Горки-10 на Рублево-Успенском шоссе. Верховный суд признал незаконным дарение недвижимости Марии Черномырдиной ее отцом Виталием, отклонив кассационные жалобы. Об этом сообщает РИА Новости.
Черномырдин-младший передал дочери земельный участок площадью более пяти гектаров, семиэтажный особняк площадью 1900 квадратных метров с двумя подземными этажами и трехэтажный дом в 647 «квадратов» с одним подземным этажом. Однако в 2019 году финансовый управляющий Виталия Руслан Губайдуллин подал заявление о признании дарения незаконным.
Суд первой инстанции руководствовался тем, что Виталия Черномырдина признали банкротом в 2018 году, следовательно, поместье необходимо вернуть в конкурсную массу, поскольку его владелец был неплатежеспособен. По мнению суда, договоры дарения имеют признаки мнимых сделок, которые заключили для вывода ликвидного имущества. Апелляционный и окружной суды поддержали решение.
Против Губайдуллина выступили Мария Черномырдина и Газпромбанк, в залоге у которого находилось подаренное имущество. Как сказал юрист финансовой организации, требования управляющего не направлены на восстановление нарушенных прав других кредиторов, поскольку в случае возврата недвижимости в конкурсную массу сохранится обременение в пользу Газпромбанка.
Заявление о банкротстве Черномырдина-младшего поступило в суд в сентябре 2016 года. Первая процедура банкротства, реструктуризация долгов, была введена в 2017-м по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляла более 304 миллионов рублей. Крупнейшим кредитором, чьи требования включили в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, стала металлургическая компания «Северсталь» — примерно 18 миллиардов рублей.
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Комментарии 1
Недвижимость , Виталий Черномырдин , Руслан Губайдуллин , Виктор Черномырдин , Газпромбанк , Банк ВТБ , Северсталь
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