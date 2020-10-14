Где найти деньги на первый взнос по ипотеке

Перед россиянами, задумывающимися о покупке квартиры, зачастую встаёт вопрос накопления средств на первоначальный взнос. Для ряда заёмщиков это по-прежнему непозволительная роскошь. Однако выходы есть: взять ипотеку под залог недвижимости или использовать маткапитал для покупки квартиры. NEWS.ru выяснил, где ещё можно найти деньги на первый платёж, а главное, — стоит ли.

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Согласно последним банковским исследованиям, сегодня более половины россиян используют собственные сбережения для покрытия первоначального взноса. Велика доля и тех, у кого такой возможности нет. При этом банки настороженно относятся к клиентам, которые не в состоянии внести первоначальный взнос по ипотеке. Тем более что по статистике, с возвратом кредитов чаще возникают проблемы у заёмщиков, которые оформляли кредиты без внесения личных средств.

Размер первоначального взноса зависит от программы кредитования и может составлять от 0% до 90% от полной стоимости недвижимости. Найти ипотеку вообще без первого взноса практически нереально. К тому же что за подобными предложениями банки частенько прячут целый воз дополнительных условий. Так, банк может выдавать ипотечный кредит только при покупке жилья у конкретного застройщика или обязать клиента страховать и себя самого, и приобретаемую недвижимость по расширенным программам, что в итоге влетает заёмщику в копеечку. Не забываем, что и процент по такому кредиту будет выше обычной ипотеки.

Самым безопасным способом закрытия первого взноса эксперты считают использование маткапитала. В 2020 году с появлением первого ребёнка в семье государство выдаёт сертификат на материнский капитал, который семья может внести как первоначальный взнос при оформлении ипотеки. Напомним, в текущем году это 466 тысяч 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, эта сумма дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей. По оценкам экспертов, в большинстве случаев этого хватит, чтобы покрыть 15-20% от стоимости недвижимости.

Помимо маткапитала, государство субсидирует ряд программ, по которым вполне реально оформить ипотечный кредит с «нулевым» взносом. В частности, это «Молодая семья» и «Военная ипотека». В первом случае воспользоваться ипотекой могут семьи, в которых оба супруга моложе 35 лет. Размер государственной помощи составляет 30-40% от стоимости жилья. Семья может получить до 600 тысяч рублей безвозмездно от государства, потратив их в качестве первого взноса на ипотеку.

Очевидным минусом этой программы является ограничение по возрасту и нормам площади на человека, отмечают специалисты. Во-первых, потенциальные заёмщики должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, а во-вторых, они обязаны учитывать свой возраст. Как только одному из супругов исполнится 35 лет, вся семья лишается права на участие в программе, даже если она уже была включена в соответствующий список.

Право оформить льготную военную ипотеку имеют все военные, которые служат или уже уволены в запас. Её оформляют в одном из банков, перечень которых утверждён Министерством обороны РФ . Выбрать квартиру можно в любом населённом пункте России, а не только по месту службы. Учитывая, что ипотечный кредит выплачивает государство, военному-заёмщику не придётся вносить ни первый взнос, ни ежемесячные платежи по кредиту.

Проблема заключается в том, что льготные программы кредитования охватывают не все категории заёмщиков. Остальным в качестве первого взноса можно использовать потребительский кредит. Но только в исключительном, крайнем случае. По словам эксперта по личным финансам Михаила Попова, это довольно рисковый вариант и выбирать такой способ можно при полной уверенности в том, что ваш текущий доход сможет покрыть платежи сразу по двум кредитам.

Ипотека выдаётся сроком на 10-15 и 20-30 лет, а срок потребительского кредита, как правило, не превышает пять лет. К тому же процент по потребкредиту выше. Поэтому финансовая нагрузка на людей, которые в дополнение к ипотеке берут потребительский кредит, сильно возрастает. Фактически заёмщику придётся дополнительно платить банку примерно половину от той суммы, которую он ежемесячно обязуется выплачивать по ипотеке.

Выбирая потребкредит в качестве оплаты первого взноса по ипотеке, нужно десять раз подумать, соглашается вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко . По её словам, ипотека и без того вещь обременительная, а дополнительные расходы в виде ещё одного кредита будут означать не одну, а сразу «две петли на шее».

Ирина Радченко (вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости):

Исключение может составить ситуация, при которой вы ожидаете в ближайшие месяцы поступления крупной денежной суммы или готовитесь вступить в наследство. Только тогда можно рекомендовать использование потребительского кредита. Во всех остальных случаях это, мягко говоря, нерационально.

Вторым по популярности в России способом покрыть первоначальный взнос, согласно опросам, является ипотека под залог имеющейся недвижимости. Вместо первоначального взноса банки принимают в залог «квадратные метры», которыми располагает заёмщик. На квартиру накладывается обременение: она находится в залоге у банка до тех пор, пока заёмщик не выплатит часть кредита, равного сумме первого взноса, либо всю ипотеку целиком.

Можно постараться найти банк, готовый выдать «нулевую» ипотеку под залог не недвижимости, а ценных предметов. Например, в качестве дополнительного обеспечения банк может принимать золотые слитки, ценные металлы, акции. Последние рекомендации относятся к россиянам, у которых имеется некий капитал в виде недвижимости или ценных бумаг. Тем, у кого нет ни того, ни другого, а льготные программы кредитования им не подходят по объективным причинам, эксперты советуют «копить, копить и ещё раз копить».

Стоит попробовать некоторое время потренироваться, ежемесячно откладывая определённую сумму. Накопленные средства в будущем пойдут в счёт покрытия первоначального взноса. Это самый надёжный способ, — уверен Михаил Попов.

По словам Ирины Радченко, привычка копить совсем не характерна для людей, которые не имеют возможности внести первоначальный взнос по ипотеке. И в России, и в мире достаточно жёсткое требование к первоначальному взносу — порядка 20%. Умение накопить одну пятую от стоимости жилья выдаёт дисциплинированного человека, способного правильно соотносить свои доходы и расходы и планировать личный бюджет, отмечает вице-президент МАИН.

Если у тебя нет накоплений, значит, ты просто не готов к ипотеке, — считает Радченко.

Важно понимать, что даже при внесении 20% от стоимости квартиры заёмщику придётся ежемесячно выплачивать заметно больше той суммы, которую он мог бы тратить на аренду аналогичного по качеству жилья. Особенно сейчас, когда в связи с пандемией цены на аренду жилья упали кое-где до 30%, а стоимость квадратного метра выросла в среднем на 5-7%. Иметь квартиру в собственности — удовольствие не из дешёвых. В большинстве западных стран это поняли давно, поэтому собственников жилья там не более 40-45%, остальные — это арендаторы.

Во всём мире происходит уход от собственности. Настало время «каршеринга», «коливинга», «коворкинга», когда люди не привязаны ни к месту жительства, ни к месту работы, — подчеркнула Радченко.