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Обманутым дольщикам помогут получить квартиры с ремонтом 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
Обманутым дольщикам помогут получить квартиры с ремонтом
Фото: ТАСС
Российский кабмин расширил правила субсидирования Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Теперь организация вправе полностью исполнять обязательства по договору, заключенному застройщиком с дольщиком, не ограничиваясь достройкой жилья или возвратом вложений пострадавшим.
Решение принято постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 года № 1592. Документ ступает в силу 14 октября 2020 года.
Сегодня Фонд защиты прав дольщиков гарантирует гражданам завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных средств при банкротстве застройщика. Расходы организации на эти цели финансируются из федерального бюджета, а правила предоставления субсидий регулирует кабинет министров.
Новым постановлением уточняется, что с помощью господдержки Фонд сможет не только достраивать проблемные объекты, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключённому с дольщиком.

«То есть, если гражданин купил квартиру, в которой предусматривалась отделка, фонд сможет исполнить эти работы за счёт средств, выделенных государством. Или же, если после ввода дома в эксплуатацию возникло расхождение в площади квартиры, фонд тоже сможет урегулировать этот вопрос с помощью федерального финансирования», — разъясняется на сайте правительства РФ.

Также субсидии позволили направлять на возмещение расходов фонда при проведении процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который выплачивает возмещения гражданам.
Новшества помогут реализовать ряд положений федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», которые вступили в силу в июле 2020 года.
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Недвижимость , Правительство РФ
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