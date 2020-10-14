Названа средняя стоимость апартаментов в Москве 

Средняя стоимость апартаментов в Москве колеблется в среднем от 5 до 15 миллионов рублей — такие цены примерно у 45 процентов экспонируемых лотов. Самую меньшую часть занимают объекты бюджетом менее пяти миллионов, а также от 35 до 40 миллионов рублей. Об этом говорится в материале инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В качестве районов столицы, где представлен максимальный объем предложения, эксперты называют Центральный округ — 35 процентов лотов. На втором месте находится Северо-Восточный округ (24,5 процента), а на третьем — Северный (17,3 процента).

Апартаменты привлекают покупателей не только из-за сниженной цены (данный вид недвижимости не является жильем по закону), но и благодаря более компактным площадям. Так, максимальную долю в структуре предложения занимают лоты до 40 «квадратов» (19 процентов). Объекты площадью более 40 квадратных метров практически равномерно представлены в диапазонах 40-50, 50-60 и 60-70 «квадратов».

Всего на первичном рынке на апартаменты приходится 28 процентов от суммарной площади лотов. По данным аналитиков компании, наибольшее количество предложения зафиксировано в бизнес-классе — 41 процент, на премиум-класс приходится 26 процентов. Сегменты «комфорт» и «элит» занимают 20 и 12 процентов соответственно.