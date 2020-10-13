Нужно ли покупать квартиру при пандемии: советы эксперта 

Цены на недвижимость в России продолжат расти. Эту тенденцию могут изменить только санкции или введение ограничений из-за коронавируса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков

Эксперт советует решить «квартирный вопрос» сейчас, а не поджидать лучшую цену.

Прогнозировать рынок недвижимости пока крайне сложно из-за неопределенности ситуации с карантином и санкциями против России, отмечает Барсуков.

— Давать любые прогнозы, даже на несколько месяцев, просто невозможно. Мы не вышли из первой неопределенности карантина и уже провалились во вторую неопределенность. Мы не понимаем, как будет развиваться экономика, как будет реагировать на возможное усиление мер по коронавирусу Центробанк, как повлияют на это западные санкции из-за Скрипалей и выборы президента США, — говорит он.

По его словам, в нынешних реалиях цены на квартиры и дома будут только расти.

— Сейчас цены растут и могут продолжить рост, это ожидалось. Коронавирус не так сильно ударил по экономике, как мог бы. Плюс отложенный спрос, который достиг сентября–октября. Если в экономике все будет хорошо без учета карантина и санкций с прежней или более низкой ставкой рефинансирования ЦБ, цены будут расти, — говорит Барсуков.

Насколько ситуация будет именно такой, сложно говорить со стопроцентной точностью, отмечает специалист. Он советует тем, у кого есть жилищная проблема, решить ее уже сейчас, а не ждать у моря погоды.

— Будут ли дальше низкие ставки, неизвестно. Нужно купить квартиру — купите, продать — продайте. Пытаясь выгадать в этой ситуации, вы берете на себя функцию инвестора, не являясь таковым. Не берите на себя риски. Цены не угадать. Не дожидайтесь гипотетической ситуации, которая может и не случиться. А зарабатывать деньги нужно там, где вы являетесь профессионалом, — добавил Барсуков.