Россияне отметили низкие ставки по ипотеке 

Аналитики проекта «Дом Mail.ru» провели опрос среди граждан Российской Федерации, планирующих покупку жилья на ближайшее время. Опрошенные заявили, что в этот период можно приобрести жилье по низкой ипотечной ставке.

По данным опроса, 48 процентов россиян только собираются приобретать собственную квартиру. Опрос проводился с 23 сентября по 9 октября текущего года. В нем приняли участие свыше 2 тысяч пользователей проекта, передает ТАСС.