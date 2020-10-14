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Россияне отметили низкие ставки по ипотеке 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 3 часа назад
Россияне отметили низкие ставки по ипотеке
Фото: РИА Новости
Аналитики проекта «Дом Mail.ru» провели опрос среди граждан Российской Федерации, планирующих покупку жилья на ближайшее время. Опрошенные заявили, что в этот период можно приобрести жилье по низкой ипотечной ставке.
По данным опроса, 48 процентов россиян только собираются приобретать собственную квартиру. Опрос проводился с 23 сентября по 9 октября текущего года. В нем приняли участие свыше 2 тысяч пользователей проекта, передает ТАСС.

«Ипотеку на покупку жилья хотят взять почти две трети участников опроса — 68% уверены, что сейчас можно найти выгодные ставки на кредиты», — указано в сообщении проекта.

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Недвижимость , ИТАР-ТАСС
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