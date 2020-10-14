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Кризис опустошил торговые центры в Москве 

Артём Кульша 23 минуты назад
Кризис опустошил торговые центры в Москве
Фото: ТАСС
Новые торговые центры в Москве открываются наполовину пустыми из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант".
Компания Knight Frank подготовила отчет по рынку торговой недвижимости за третий квартал текущего года. В нем сказано, что в ТЦ, открывшихся в июле-сентябре, вакантность площадей составляет около 50% и могла бы быть и выше, если бы ввод 49% планировавшихся объектов не был перенесен на 2021 год.
Управляющий партнер „Ванчугов и партнеры“ Алексей Ванчугов объяснил, что высокий уровень вакантности (более 40%) приводит к снижению арендной ставки и, как следствие, снижению рентабельности объекта.
В Knight Frank отметили, что во втором квартале базовые ставки аренды сократились на 25% по сравнению с январем — мартом, в третьем квартале почти не изменились, а новые торгцентры открываются с вакансией площадей в 50% на протяжении нескольких последних лет, а на второй год работы она чаще всего увеличивается.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков усомнился, что на этот раз будет так же — число потенциальных арендаторов торговых площадей снизилось к середине июля на 62% по сравнению с показателем до начала пандемии.
В свою очередь, управляющий партнер RedStone Индира Шафикова отметила, что даже объекты, открывшиеся с вакантностью в 30%, могут быть успешны при грамотной системе управления.
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Комментарии
Недвижимость , Экономика , Алексей Ванчугов , Сергей Беляков
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