Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
83.50
$
77.75
91.31
91.27
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
43.23
–0.12 Золото
1897.83
–0.04 РТС
1156.11
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.10
1.1753
+0.0032
30.09
1.1721
12.10
04.10
20.09

Accor Hotels откроет отели на Дальнем Востоке 

РИА Недвижимость и ещё 2 37 минут назад
Accor Hotels откроет отели на Дальнем Востоке
Фото: РИА Новости
Международный гостиничный оператор Accor Hotels планирует расширить свое представительство на Дальнем Востоке, открыв там отели сети, сообщил РИА Недвижимость генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф.
По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, компания отмечает рост популярности внутреннего туризма и фиксирует интерес инвесторов к гостиницам на Дальнем Востоке.

"Мы активно смотрим в сторону Дальнего Востока, у нас запланировано много проектов на Камчатке, которая в этом году показала скачок по внутреннему туризму. Активно ведем переговоры во Владивостоке и, думаю, в ближайшие два-три месяца сможем объявить о начале проекта. Это будет Novotel или Mercure класса 4*", — отметил собеседник агентства.

В качестве примера активизации внутреннего туризма он привел гостиницу Mercure в Благовещенске. Она открылась после вынужденного простоя из-за ограничений в связи с COVID-19.

"Мы снова открыли гостиницу в Благовещенске. По итогам августа её средняя загрузка составляла 53%, что является очень хорошим показателем в нынешних условиях", — отметил Деларофф.

В настоящее время в портфеле сети Accor Hotels находится более 5,1 тысячи отелей в 110 странах мира. Компания входит в пятерку крупнейших мировых операторов и имеет в своем активе 51 бренд гостиниц, включающих в себя 748 тысяч номеров.
Видео дня. В России подорожала загородная недвижимость
РИА Недвижимость: последние новости
Структура Фонда дольщиков задолжала "Мосэнергосбыту" за электроэнергию Структура Фонда дольщиков задолжала "Мосэнергосбыту" за электроэнергию Верховный суд подтвердил незаконность дарения 7-этажной дачи Черномырдина Верховный суд подтвердил незаконность дарения 7-этажной дачи Черномырдина Эксперт рассказал, кого выселят из собственной квартиры за долг по ЖКУ Эксперт рассказал, кого выселят из собственной квартиры за долг по ЖКУ
Комментарии
Недвижимость , Алексис Деларофф , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Россияне могут потерять свои квартиры
Россияне могут потерять свои квартиры
Стоимость российского лекарства от COVID резко упала
Стоимость российского лекарства от COVID резко упала
Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны
Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение