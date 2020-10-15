Accor Hotels откроет отели на Дальнем Востоке 

Международный гостиничный оператор Accor Hotels планирует расширить свое представительство на Дальнем Востоке, открыв там отели сети, сообщил РИА Недвижимость генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф

По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, компания отмечает рост популярности внутреннего туризма и фиксирует интерес инвесторов к гостиницам на Дальнем Востоке.

"Мы активно смотрим в сторону Дальнего Востока, у нас запланировано много проектов на Камчатке, которая в этом году показала скачок по внутреннему туризму. Активно ведем переговоры во Владивостоке и, думаю, в ближайшие два-три месяца сможем объявить о начале проекта. Это будет Novotel или Mercure класса 4*", — отметил собеседник агентства.

В качестве примера активизации внутреннего туризма он привел гостиницу Mercure в Благовещенске. Она открылась после вынужденного простоя из-за ограничений в связи с COVID-19.

"Мы снова открыли гостиницу в Благовещенске. По итогам августа её средняя загрузка составляла 53%, что является очень хорошим показателем в нынешних условиях", — отметил Деларофф.

В настоящее время в портфеле сети Accor Hotels находится более 5,1 тысячи отелей в 110 странах мира. Компания входит в пятерку крупнейших мировых операторов и имеет в своем активе 51 бренд гостиниц, включающих в себя 748 тысяч номеров.