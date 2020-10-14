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Многодетные семьи получат дополнительную помощь с ипотекой 

Вероника Полынина 1 час назад
Многодетные семьи получат дополнительную помощь с ипотекой
Фото: РИА Новости
Минфин России предложил выделить еще 5,5 млрд рублей на софинансирование ипотеки для многодетных семей в 2020 году, передает «Интерфакс».
Всего в 2020 году на эти цели уйдет 40,5 млрд рублей, что соответствует 90 тысячам заявлений. Деньги предполагается выделить из резервного фонда правительства.

«Программа софинансирования ипотечных кредитов набирает популярность среди граждан, а в совокупности с нашими льготными ипотечными программами, такими как ипотека под 6,5%, семейная ипотека, — позволит повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству семей улучшить свои жилищные условия», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Программа софинансирования ипотеки для многодетных семей предполагает выделение 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита или начисленных процентов.
Воспользоваться программой могут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал выделение дополнительных 50 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей в многодетных семьях для 36 регионов России.
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Комментарии
Недвижимость , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Минфин , Интерфакс
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