Многодетные семьи получат дополнительную помощь с ипотекой 

Минфин России предложил выделить еще 5,5 млрд рублей на софинансирование ипотеки для многодетных семей в 2020 году, передает «Интерфакс».

Всего в 2020 году на эти цели уйдет 40,5 млрд рублей, что соответствует 90 тысячам заявлений. Деньги предполагается выделить из резервного фонда правительства.

«Программа софинансирования ипотечных кредитов набирает популярность среди граждан, а в совокупности с нашими льготными ипотечными программами, такими как ипотека под 6,5%, семейная ипотека, — позволит повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству семей улучшить свои жилищные условия», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Программа софинансирования ипотеки для многодетных семей предполагает выделение 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита или начисленных процентов.

Воспользоваться программой могут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.