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Дачную амнистию могут продлить из-за пандемии 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Дачную амнистию могут продлить
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Госдума 21 октября 2020 года рассмотрит законопроект о продлении до 2026 года упрощённого порядка оформления жилых строений на садовых участках. Необходимость продления обусловлена пандемией, помешавшей россиянам вовремя оформить недвижимость.
Правовое управление Госдумы уже дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в ст. 70 закона «О государственной регистрации недвижимости» и ст. 16 закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Документ подразумевает продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года, пишут «Известия».
Дачная амнистия позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости. Её положения должны закончить свое действие 1 марта 2021 года. В результате большое количество граждан, которые не оформили свои права на недвижимость, не смогут воспользоваться упрощённым порядком и окажутся в сложной ситуации, которая усугубляется сейчас еще и непростой эпидемиологической обстановкой, — пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников.
Отмечается, что поддержать инициативу выразили готовность все оппозиционные фракции.
После 1 марта 2021 года собственники будут руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, вступившим в силу 4 августа 2018 года: сообщать о строительстве в орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений. В этом случае власти будут принимать решение о согласовании параметров строящегося дома и направлять документы в Росреестр для оформления прав застройщика на объекты.
Тем, кто начал стройку до августа 2018 года, это не требуется, они могут направить уведомление в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не нужно. Но если граждане не сделают этого до 1 марта 2021 года, то после они смогут оформить свои права только в суде, если докажут, что их дом не нарушает норм и не является самовольной постройкой.
Авторы инициативы о продлении дачной амнистии считают, что россиянам потребуется время на постепенную адаптацию к новым условиям.
Как писал NEWS.ru ранее, законопроект о «гаражной амнистии» может быть принят уже в 2020 году, документ внесён на рассмотрение в правительство, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Комментарии 1
Недвижимость , Павел Крашенинников , Владимир Путин , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , Росреестр , газета "Известия"
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