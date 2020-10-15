Назван способ сэкономить на покупке жилья в Испании

Онлайн-портал по поиску жилья Idealista провел исследование и назвал способ, как можно сильно сэкономить на покупке жилья в Испании. Главным критерием должно стать отсутствие в доме лифта, сообщается на сайте поисковой системы.

Оказалось, что более 30 процентов испанских домов, где в сентябре 2020 года были выставлены на продажу квартиры, не оборудованы лифтом. Отсутствие подъемника существенно снижает стоимость апартаментов — в среднем на 33,5 процента. В рамках исследования специалисты составили рейтинг городов, оценив их с точки зрения наличия/отсутствия лифтов в жилых домах. Лидером рейтинга стал Толедо, где жители больше половины зданий пользуются лестницами, чтобы попасть в свои квартиры. Что касается Мадрида и Барселоны, то там показатели существенно ниже — 25 и 21,5 процента домов соответственно не оборудованы подъемниками.

В нижней части списка оказался город Понтеведра, где этот показатель равен 13,5 процента. После него идут Памплона (14,1 процента), Луго (14,3 процента) и Саламанка (16,9 процента). Эксперты заключили, что в общей сложности почти в треть квартир, которые хотят продать в Испании, придется подниматься по лестнице, а не на лифте.

Ранее в октябре Испании предрекли обвал цен на жилье. По мнению аналитиков банка Bankinter, в текущем году цены на недвижимость в стране обвалятся на 4 процента, а в следующем — еще на 5 процентов. Начало восстановления рынка ожидается не раньше 2022 года.