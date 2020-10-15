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Эксперт: главная проблема льготной ипотеки — сдерживание роста цен 

Общественная служба новостей 3 часа назад
Названа главная проблема льготной ипотеки
Фото: РИА Новости
Продление программы льготной ипотеки под 6,5% в России ускорит развитие рынка недвижимости. Однако при этом резко вырастут и цены на жилье в новостройках. Такой прогноз озвучил независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ИА «Экономика сегодня».
Накануне президент РФ Владимир Путин предложил продлить государственную программу льготного ипотечного кредитования до середины 2021 года.

«Рынок ипотечного кредитования в России очень активно развивается. По имеющимся данным, около 40% всех кредитов, предоставленных физическим лицам, составляет ипотека», — уточнил собеседник агентства.

Более 90% всех жилищных кредитов на новостройки приходится на льготную ипотеку. По данным «Дом.РФ», за три квартала 2020 года выдано более 1 млн кредитов на сумму около 2,7 трлн рублей.

«Популярность программы позволит также поддержать и строительную отрасль. Тем самым поддерживается и повышается спрос на жилье в новостройках», — подчеркнул Трифонов.

Льготное ипотечное кредитование становится особенно актуальным на фоне пандемии коронавируса и падении реальных доходов населения.

«Продление государственной поддержки еще на год может свидетельствовать о тенденции ее реализации вплоть до 2023 года», — предположил экономист.

По его мнению, небольшие сроки продления государственной программы позволят избежать дальнейшего роста цен на жилье в новостройках более чем на 7-10%.
Финансист выразил уверенность, программу удастся продлевать в течение 2-3 лет. В ней принимают участие от 3 до 5 млн человек, отметил он.
«Не исключено, что финансовое положение заемщиков из-за экономического кризиса будет ухудшаться, но власти смогут предотвратить возникновение опасных значений за счет поддержки физических лиц и банковского сектора путем рефинансирования или выпуска бумаг под ипотечные кредиты», — заключил Трифонов.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что продление программы льготной ипотеки привлечет в строительную отрасль 600 млрд рублей и повысит интерес населения к покупке жилья без долгих накоплений. Об этом заявил доктор экономических наук Константин Ордов.
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Комментарии
Недвижимость , Владимир Путин , Александр Трифонов
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