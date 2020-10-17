Дачную амнистию могут продлить

Кабинет министров поддержал законопроект, внесенный в верхнюю палату парламента, в котором предлагается продлить действие дачной амнистии, срок завершения которой — 1 марта 2021 года, сразу на 5 лет.

Одним из немногочисленных замечаний, указанных в отзыве на документ со стороны кабмина, было требование предусмотреть в окончательной версии законопроекта механизм, который бы полностью исключил возможность узаконивания регистрации права на недвижимость в виде многоквартирных домов, расположенных на садовых участках.

В первом чтении законопроект может быть рассмотрен уже 21 октября 2020 года, при этом на данный момент его готов поддержать весь депутатский корпус.

Напомним, дачная амнистия заключается в возможности при предоставлении минимального набора документов зарегистрировать собственность на недвижимость, построенную не только на земельных участках, которые предназначены для ведения личного подсобного хозяйства, но и на участках, относящихся к землям, на которых разрешено индивидуальное жилищное строительство, а также на участках, предназначенных для садоводства.

Еще один нюанс заключается в стимулировании доведения до финала тех домов, строить которые граждане начали до 4 августа 2018 года. Для таких строений возможность направить в соответствующие органы регистрации права уведомление о строительстве также предлагается продлить на 5 лет.