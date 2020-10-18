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Россиян будут чаще лишать квартир за долги по ипотеке. Предупреждение экономиста 

Ura.Ru 4 часа назад
Россиян лишат квартир за долги по ипотеке
Фото: РИА Новости
Из-за нестабильной ситуации в экономике в связи с пандемией и кризисом многие россияне, взявшие квартиру в ипотеку, могут лишиться своего жилья. Это возможно потому, что после введения программы льготной ипотеки эта услуга стала массовой, объяснил URA.RU экономист Константин Юрченко.

«Отношения между банком и заемщиком регламентирует заключенный кредитный договор. И в соответствии с пунктами этого договора ситуация, когда за невозможность оплатить ипотеку банк отнимет квартиру, возможна, — предупредил Юрченко. — Центробанк обращался к коммерческим банкам с рекомендацией, а не с указанием, проявить максимум лояльности. Но тем не менее, все в руках коммерческих банков, и при всем своем желании эта коммерческая структура не может просто взять и простить неуплату».

Эксперт напомнил, что на основании каждого ипотечного кредита появляется закладная, в соответствии с которой накладывается обременение на квартиру. Поэтому теоретически, риск потерять квартиру есть у каждого, кто взял ипотеку.
Еще весной банки более охотно, чем ранее, шли на реструктуризацию долгов.

«Это же один из вариантов — если заемщик оказался в сложном финансовом положении, он не прячется, а идет в банк и там обсуждается вопрос реструктуризации — продления сроков выплат, уменьшения размеров ежемесячного платежа. А изъятие квартиры является вторым способом решения проблемы», — отметил экономист.

Эту ситуацию во многом изменило введение льготной ипотеки. Как рассказал Юрченко, ранее ипотека в России не была массовой, поэтому качество заемщиков было достаточно высоким и просрочек по оплате было немного.

«Но сегодня, когда у нас пошла льготная ипотека, появился риск того, что среднее качество ипотечного кредита снизится. Но все по-прежнему в руках банков», — объяснил эксперт.

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Недвижимость , Константин Юрченко , Центральный банк России
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