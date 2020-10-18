Россиян лишат квартир за долги по ипотеке

«Отношения между банком и заемщиком регламентирует заключенный кредитный договор. И в соответствии с пунктами этого договора ситуация, когда за невозможность оплатить ипотеку банк отнимет квартиру, возможна, — предупредил Юрченко. — Центробанк обращался к коммерческим банкам с рекомендацией, а не с указанием, проявить максимум лояльности. Но тем не менее, все в руках коммерческих банков, и при всем своем желании эта коммерческая структура не может просто взять и простить неуплату».
«Это же один из вариантов — если заемщик оказался в сложном финансовом положении, он не прячется, а идет в банк и там обсуждается вопрос реструктуризации — продления сроков выплат, уменьшения размеров ежемесячного платежа. А изъятие квартиры является вторым способом решения проблемы», — отметил экономист.
«Но сегодня, когда у нас пошла льготная ипотека, появился риск того, что среднее качество ипотечного кредита снизится. Но все по-прежнему в руках банков», — объяснил эксперт.