Россияне могут лишиться ипотечного жилья 

Многие россияне, купившие квартиру в ипотеку, могут лишиться своего жилья. Причина в пандемии, экономическом кризисе и в массовости льготной ипотеки. Так считает экономист Константин Юрченко передаёт URA.RU.

Эксперт напомнил, что основа ипотеки — закладная, в соответствии с которой накладывается обременение на квартиру. Поэтому риск потерять жилище есть у каждого, кто приобрёл его в кредит. Это прописано в кредитном договоре.

«В соответствии с пунктами этого договора ситуация, когда за невозможность оплатить ипотеку банк отнимет квартиру, возможна» — предупредил Юрченко.

По его словам, ЦБ обращался к коммерческим банкам с рекомендацией проявить максимум лояльности. Но это не указание, а рекомендация. Значит, коммерческие банки вольны поступать, как им вздумается. Но они никогда не пойдут на то, чтобы «просто взять и простить неуплату».

Эксперт отметил, что еще весной банки охотно шли на реструктуризацию долгов, а к изъятию квартиры прибегали только в крайнем случае. Но ситуацию изменила льготная ипотека. Теперь качество заемщиков может ухудшиться.

«Появился риск того, что среднее качество ипотечного кредита снизится. Но все по-прежнему в руках банков», — объяснил эксперт.