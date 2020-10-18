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Россияне могут лишиться ипотечного жилья 

Майк Габриелян 2 часа назад
Многие россияне, купившие квартиру в ипотеку, могут лишиться своего жилья. Причина в пандемии, экономическом кризисе и в массовости льготной ипотеки. Так считает экономист Константин Юрченко, передаёт URA.RU.
Эксперт напомнил, что основа ипотеки — закладная, в соответствии с которой накладывается обременение на квартиру. Поэтому риск потерять жилище есть у каждого, кто приобрёл его в кредит. Это прописано в кредитном договоре.

«В соответствии с пунктами этого договора ситуация, когда за невозможность оплатить ипотеку банк отнимет квартиру, возможна» — предупредил Юрченко.

По его словам, ЦБ обращался к коммерческим банкам с рекомендацией проявить максимум лояльности. Но это не указание, а рекомендация. Значит, коммерческие банки вольны поступать, как им вздумается. Но они никогда не пойдут на то, чтобы «просто взять и простить неуплату».
Эксперт отметил, что еще весной банки охотно шли на реструктуризацию долгов, а к изъятию квартиры прибегали только в крайнем случае. Но ситуацию изменила льготная ипотека. Теперь качество заемщиков может ухудшиться.

«Появился риск того, что среднее качество ипотечного кредита снизится. Но все по-прежнему в руках банков», — объяснил эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики Сбербанка пришли к выводу: льготная ипотека привела к резкому росту цен на новостройки.
Комментарии 7
Недвижимость , Видео , Константин Юрченко , Сбербанк России , Центральный банк России , РИА Ura.ru
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