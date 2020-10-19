Россиян предупредили о мошенниках на «вторичке»

За первое полугодие в России резко возросло число преступных схем по купле-продаже и другим сделкам с недвижимостью. Большинство схем реализуются на вторничном рынке, сообщили в Центре исследований экспертиз Финансового университета при правительстве РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно статистике, которую приводят «Известия», число преступлений со «вторичкой» за шесть месяцев 2020 года выросло на 56% в сравнении со всем 2019 годом. В Финансовом университете при правительстве сообщили, что чаще всего в мошеннических схемах бывают замешаны всевозможные небольшие юридические фирмы, которые за умеренную плату предлагают взять на себя весь процесс оформления документов по сделке с недвижимостью.

Нередки случаи, когда клиенты обращаются в такие фирмы не сами, а наоборот — когда им навязывают такие услуги, обещая совершение сделки в кратчайшие сроки. На деле же юристы такой фирмы вовсе не спешат выполнять работу.

Профильные эксперты пояснили изданию, что мошенники пользуются лазейками в законах. Так, например, сделка купли-продаже недвижимости в простой письменной форме не предусматривает сторонней проверки, ответственность несут сами стороны, заключившие соглашение. Перед заключением сделки никто также не проверяет, а не является ли подписание соглашение следствием давления на продавца или же его обмана.

Эксперты призвали внимательно проверять данные по недвижимости. Например, как оформлено право перехода собственности, есть ли по этой недвижимости дело о банкротстве, нет ли незаконной перепланировки. Также необходимо перепроверить данные о собственнике выставленного на продажу вторичного жилья. В частности, надо удостовериться, что у квадратных метров нет других собственников, например, отбывающих тюремный срок.

Данные по недвижимости можно проверить самостоятельно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), добавили специалисты.