В Москве выросло число сделок с жильем бизнес-класса

В Москве по итогам третьего квартала 2020 года зарегистрировано около 5,2 тысячи сделок с квартирами и апартаментами бизнес-класса, что в полтора раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

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Как указывается в нем, по сравнению со вторым кварталом 2020 года количество сделок увеличилось на 83%.

"Данный показатель является рекордным за время анализа рынка жилой недвижимости бизнес-класса с 2018 года, а основным драйвером спроса стала ипотека – с ее привлечением совершено 52% от всех сделок по ДДУ (договору долевого участия - ред.). Таким образом, итоги третьего квартала стали своеобразной компенсацией для застройщиков после ограничений и нестабильности второго квартала", - отмечается в сообщении.