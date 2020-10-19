В Москве выросло число сделок с жильем бизнес-класса

В Москве по итогам третьего квартала 2020 года зарегистрировано около 5,2 тысячи сделок с квартирами и апартаментами бизнес-класса, что в полтора раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.
Как указывается в нем, по сравнению со вторым кварталом 2020 года количество сделок увеличилось на 83%.
"Данный показатель является рекордным за время анализа рынка жилой недвижимости бизнес-класса с 2018 года, а основным драйвером спроса стала ипотека – с ее привлечением совершено 52% от всех сделок по ДДУ (договору долевого участия - ред.). Таким образом, итоги третьего квартала стали своеобразной компенсацией для застройщиков после ограничений и нестабильности второго квартала", - отмечается в сообщении.
В нем добавляется, что к концу третьего квартала средневзвешенная цена квадратного метра на рынке жилья бизнес-класса Москвы составила 299 тысяч рублей. Это на 3% больше, чем в прошлом квартале, и на 5% выше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.