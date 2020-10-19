Пандемия изменила стоимость аренды коттеджей в России

Средняя стоимость аренды дач и коттеджей в России выросла на 7,3%, до 31,1 тысячи рублей в месяц, что произошло на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении портала "Мир квартир", проанализировавшего загородный рынок в 80 регионах РФ.

"Вторая волна пандемии поднимает арендные ставки на частные дома. Если весной мы наблюдали всплеск спроса на летние дачи, то теперь — на дома для всесезонного проживания, оборудованные так, что там можно зимовать. Если пандемия затянется или после второй волны наступят третья и четвертая, то мы увидим массовую смену арендных квартир на дома ", — говорится в сообщении портала.

Как добавляется в нем, с октября прошлого года средняя стоимость аренды загородного жилья увеличилась в 54 регионах из 80 исследованных. Наибольший рост ставок отмечен в республике Алтай (+49%, до 15,6 тысячи рублей в месяц), Костромской (+44, до 22,3 тысячи рублей в месяц) и Новгородской области (+43,8%, до 29,8 тысячи рублей в месяц).

Как указывается в нем, в Москве ставки поднялись на 8,5% (до 92,3 тысячи рублей в месяц), в Московской области — на 7,2% (77,6 тысячи рублей в месяц).