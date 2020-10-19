Выдача ипотеки в России бьет рекорды

Российские банки в сентябре нарастили выдачу ипотеки на 16% по сравнению с августом — почти до 170 тысяч кредитов, при этом за 9 месяцев количество полученных россиянами ипотечных ссуд превысило 1 миллион, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Выдачи ипотечных кредитов установили новый исторический рекорд в сентябре. Прошлый рекорд был установлен в августе 2020 года — тогда банки выдали 146 тысяч ипотечных кредитов. В сентябре выдачи увеличились еще на 16% и составили почти 170 тысяч кредитов. По сравнению с сентябрем 2019 года выдачи выросли на 65%", — сообщили эксперты.

Отмечается, что в третьем квартале было выдано 455 тысяч ипотечных кредитов, — это на 52% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За январь-сентябрь 2020 года банки выдали чуть более 1 миллиона кредитов — на 27% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Среди российских регионов наибольший рост выдач в годовом выражении в сентябре зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (+92%), Москве (+82%), Красноярском крае, Пермском крае, Чувашии (во всех +80%). Наименьший рост — в Санкт-Петербурге (+52%), Новосибирской области (+51%), Омской и Оренбургской областях (+50%) и Удмуртии (+48%).