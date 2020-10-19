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23.09

Россияне начали массово делать ремонт 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне начали массово делать ремонт
Фото: РИА Новости
Международный интернет-магазин Wildberries провел исследование и заметил среди россиян высокий рост спроса на товары для ремонта и благоустройства дома. Причиной такой динамики называют низкие ставки по ипотеке, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.
Эксперты проанализировали продажи товаров с 1 по 15 октября 2020 года. В сравнении с аналогичным периодом в 2019 году показатель вырос более чем в три раза. Сильнее всего динамика коснулась строительных инструментов и сантехники. Среди причин такого роста специалисты называют снижение ставок по ипотеке, что вызвало рост спроса на недвижимость.
Что касается распределения показателей по регионам, то активнее всех начали делать ремонт москвичи. Среди них продажи строительных смесей, красок и клея увеличились в натуральном выражении в 49 раз, а мебели, текстиля и предметов интерьера — в три раза. После столицы разместились Санкт-Петербург с ростом продаж в 13 раз и Краснодарский край — в 10 раз.
Ранее в октябре онлайн-гипермаркет строительных материалов провел опрос и выяснил, что почти 70 процентов россиян делают ремонт своими руками, а около 30 процентов частично поручают процесс сторонним организациям. Эксперты также определили, как часто владельцы жилплощади облагораживают свою недвижимость. Оказалось, что только 14 процентов россиян делают ремонт раз в три года.
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Недвижимость , ИТАР-ТАСС
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